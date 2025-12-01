Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Экономика
01 декабря 2025 14:10Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году
01 декабря 2025 13:30Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции
01 декабря 2025 12:36Рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть
01 декабря 2025 11:48Стоимость проезда в транспорте из Кстова в Нижний Новгород не изменится
01 декабря 2025 11:45ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
01 декабря 2025 10:50Нижегородские власти не будут ужесточать продажу алкоголя в 2026 году
01 декабря 2025 09:00Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос
01 декабря 2025 07:30Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата
30 ноября 2025 13:30Около 300 молодых мам обратились в Нижегородский кадровый центр с начала года
30 ноября 2025 12:34Нижегородский изготовитель теплового оборудования снизит время производственного процесса на 25% благодаря нацпроекту
Экономика

Оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году

01 декабря 2025 14:10 Экономика
Нижегородская область вновь признана лидером в поддержке ИТ-компаний

Фото: Горький Тех

Нижегородская область заняла первое место в общероссийском рейтинге регионов по уровню и эффективности мер поддержки ИТ-сектора в 2025 году. Исследование провело объединение разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

Оценка формировалась на основе отзывов от самих ИТ-компаний, работающих в разных регионах. В "Руссофте" подчеркнули, что Нижегородская область демонстрирует комплексный подход к развитию отрасли и высокую доступность региональных мер поддержки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион второй год подряд сохраняет лидирующие позиции в рейтинге, и подчеркнул важность такой оценки именно со стороны профессионального сообщества. По его словам, за последние семь лет суммарный объем федеральной и региональной помощи для ИТ-компаний региона превысил 1 миллиард рублей.

Никитин добавил, что такая поддержка дает реальный результат. Даже на фоне экономических трудностей оборот нижегородских ИТ-компаний за первые девять месяцев 2025 года увеличился на 19,3% и достиг 60,1 миллиарда рублей.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что в регионе выстроена целостная система мер поддержки – от стартапов до уже состоявшихся ИТ-компаний. Он указал, что в дополнение к налоговым льготам и программам финансирования в области действуют и нефинансовые инструменты поддержки. Такой подход, по его словам, помогает региональным разработчикам уверенно двигать отрасль вперёд.

Отдельно в "Руссофте" обратили внимание на усилия региона по привлечению специалистов и компаний из других субъектов России, а также на меры по удержанию квалифицированных кадров.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что регион компенсирует 100% НДФЛ за сотрудников, переехавших из других регионов или из-за рубежа, и 50% – за тех, кто работает удалённо из других уголков страны. Эти выплаты будут производиться в течение пяти лет с момента начала работы специалиста. Программа распространяется не только на ИТ-специалистов, но и на другие ключевые профессии – например, менеджеров проектов или специалистов по дизайну. На данный момент уже оформлены документы на релокацию 47 сотрудников, а общее ожидаемое число трудоустроенных в рамках программы – около 1 400 человек.

Для поддержки молодых ИТ-компаний в регионе действует специальный реестр стартапов, который упрощает получение госаккредитации Минцифры РФ и открывает доступ к различным формам помощи. На сегодняшний день порядка 80% зарегистрированных компаний уже прошли аккредитацию и используют налоговые льготы и иные преференции.

В прошлом году нижегородские разработчики получили компенсации на сумму 20 миллионов рублей за продажу программного обеспечения бизнесу по сниженной цене. Эта мера помогла компаниям частично возместить упущенную прибыль, а предпринимателям – приобрести отечественные ИТ-решения на более выгодных условиях. Сейчас ведётся обновление этой программы, предусматривающей возврат 50% от стоимости проданного ПО для субъектов малого и среднего бизнеса.

ИТ-компании региона также пользуются сниженной ставкой по упрощённой системе налогообложения. Для центров обработки и хранения данных действует льготный налог на имущество, а в сфере телекоммуникаций предоставляется инвестиционный налоговый вычет.

Напомним, что развитие системы мер поддержки ИТ-отрасли входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
IT Нацпроект поддержка
