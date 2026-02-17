Суд обязал ФСИН отремонтировать аварийную гостиницу в Лысковском районе Происшествия

Лысковский районный суд рассмотрел иск прокурора района к ФКУ ИК-16 ГУФСИН России по Нижегородской области и ФСИН России. Речь шла о необходимости капитального ремонта здания гостиницы, сообщается на сайте суда.

Как указал прокурор, нежилое здание в селе Просек Лысковского района находится в федеральной собственности и закреплено за исправительной колонией №16 на праве оперативного управления. Сейчас строение признано аварийным, и использовать его безопасно без серьезного ремонта невозможно.

В суде прокурор настаивал на том, чтобы обязанность провести капитальный ремонт возложили на исправительную колонию. Представитель ответчиков с требованиями не согласился и просил в их удовлетворении отказать.

Изучив материалы дела, суд отметил, что по закону ответственность за содержание имущества несет его собственник. Поскольку здание принадлежит государству, а ФСИН России является главным распорядителем бюджетных средств, именно на это ведомство и должна быть возложена обязанность по проведению ремонта.

В итоге суд частично удовлетворил иск. Теперь ведомство должно в течение года после вступления решения суда в силу провести капитальный ремонт гостиницы и сделать здание безопасным. Требования обязать к ремонту именно исправительную колонию суд не поддержал.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали начальника исправительной колонии №18, которая находится в стадии ликвидации.