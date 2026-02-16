Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе

Фото:
Стали известны новые подробности пожара, произошедшего сегодня в селе Трофимово Лысковского округа, в результате которого погибли двое детей.
Как сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков, сейчас рассматриваются две основные версии случившегося: возможная детская шалость с огнем или аварийная работа электрооборудования.
Он также отметил, что дети находились дома одни, возгорание обнаружили соседи уже на поздней стадии и именно они вызвали пожарных.
Кроме того, в доме не были установлены автономные пожарные извещатели.
На месте продолжают работу дознаватели чрезвычайного ведомства.
Напомним, по факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
