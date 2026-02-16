Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Происшествия
16 февраля 2026 20:32
Вдова из Шахунского округа отдала аферистам 3,7 млн рублей
16 февраля 2026 20:00
Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе
16 февраля 2026 18:45
Суд освободил нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу из СИЗО
16 февраля 2026 18:00
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Лысковском округе
16 февраля 2026 17:49
Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев получил 3,5 года колонии
16 февраля 2026 17:26
ФСБ накрыла подпольных оружейников в Нижегородской области
16 февраля 2026 17:10
Пенсионерка умерла после жестоких издевательств подростков в Городце
16 февраля 2026 16:53
Бастрыкин заинтересовался гибелью 19-летней девушки на Варварке
16 февраля 2026 15:38
Дети 5 и 7 лет погибли на пожаре в Нижегородской области
16 февраля 2026 14:25
Бастрыкин взял на контроль дело о падении ребенка в нижегородском ТЦ
Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе

Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Стали известны новые подробности пожара, произошедшего сегодня в селе Трофимово Лысковского округа, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков, сейчас рассматриваются две основные версии случившегося: возможная детская шалость с огнем или аварийная работа электрооборудования. 

Он также отметил, что дети находились дома одни, возгорание обнаружили соседи уже на поздней стадии и именно они вызвали пожарных.

Кроме того, в доме не были установлены автономные пожарные извещатели.

На месте продолжают работу дознаватели чрезвычайного ведомства.

Напомним, по факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

