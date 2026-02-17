Задержан обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварке Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде предъявлено обвинение мужчине по делу о гибели 19-летней девушки в результате падения наледи. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Напомним, 14 февраля на Варварской улице с крыши многоквартирного дома на девушек упала наледь. От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте происшествия. Вторая девушка получила незначительные повреждения.

Как считают следователи, произошедшее стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей ответственным лицом, с которым председатель товарищества собственников недвижимости заключил договор на уборку снега с крыши. По версии СК, это привело к гибели девушки.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что делом о гибели 19-летней нижегородки заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин.