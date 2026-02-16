Вдова из Шахунского округа отдала аферистам 3,7 млн рублей

На улице Горького возобновилось строительство метро
В Шахунском округе 36-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась более 3,7 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранительных органов, женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы положенных выплатах за медали, которыми был награжден ее погибший супруг. Для получения денежных средств ей продиктовали адрес для обращения с документами, а также попросили сообщить номер СНИЛС и адрес электронной почты.

В дальнейшем с потерпевшей связывались лица, представлявшиеся специалистами различных организаций и правоохранительных ведомств. Они уверяли, что ее личный кабинет на портале Госуслуг взломан, а от ее имени якобы зафиксированы переводы, связанные с финансированием террористической деятельности.

Под предлогом предотвращения уголовной ответственности и сохранения денежных средств злоумышленники сообщили о необходимости "декларирования" всех имеющихся сбережений. При этом они настоятельно рекомендовали не обращаться к сотрудникам банков и передать деньги для декларирования через курьера.

Поверив аферистам, она собрала 3 735 000 рублей и отдала их приехавшему курьеру. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту случившегося следственный отдел ОМВД России по городу Шахунье возбудил уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают и разыскивают причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде раскрыта схема обмана пенсионеров под видом диагностики электрооборудования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД мошенники Уголовное дело
