Два года колонии получил нижегородец за стрельбу на городском пляже Происшествия

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местному жителю, который прошлым летом устроил стрельбу на пляже. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 5 июня 2025 года на песчаном пляже у Затона имени 25 лет Октября. По данным суда, мужчина был пьян. Находясь среди отдыхающих, он начал стрелять из пневматического пистолета — всего прозвучало не менее семи выстрелов.

Кроме того, он выстрелил как минимум один раз из предмета, который следствие описало как похожий на пусковое устройство для сигнальных патронов. Оба предмета мужчина направлял в сторону отдыхающих, среди которых были дети.

Как установлено судом, произошедшее нарушило общественный порядок и вызвало у присутствующих страх и тревогу за свою жизнь и жизнь близких.

13 февраля мужчина был признан виновным в хулиганстве. Ему назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресекли деятельность подпольных оружейников.