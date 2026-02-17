Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Происшествия

Ночной пожар в Первомайском округе унес жизнь 70-летнего мужчины

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Минувшей ночью в селе Кошелиха Первомайского округа произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в региональном МЧС.

Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, здание уже было полностью охвачено открытым огнем. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

После ликвидации пожара во время разбора и проливки сгоревших конструкций в одной из комнат спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.  

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность дровяной печи.  

В МЧС России напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют не использовать неисправные печи, камины и дымоходы, регулярно проверять их состояние и доверять ремонт профессионалам.  

Также спасатели советуют установить пожарный извещатель, который может вовремя предупредить об опасности и дать шанс на спасение.

Ранее сообщалось, что названы возможные причины пожара с гибелью двоих детей в Лысковском округе.

