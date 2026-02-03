Доброволец войск БПЛА: "Я хочу быть частью команды, которая помогает нашей армии" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижнем Новгороде сформирована новая группа добровольцев для службы в войсках беспилотных летательных систем ВС РФ. Мужчины прошли отбор, заключили контракты сроком на один год и отправились на специальную подготовку, которую будут проходить в течение двух месяцев на одном из военных полигонов.

Среди новобранцев - люди самых разных профессий. Так, житель Нижегородской области до подписания контракта строил карьеру в ресторанном бизнесе – более 15 лет проработал шеф-поваром и су-шефом. Он рассказал, что решил сменить профессию и обучиться новейшим технологиям, без которых не обходится российская армия.

«Войска беспилотных летательных систем – это новый род войск, в которых применяется самое современное вооружение и последние разработки. Их использование сегодня является неотъемлемой частью военных операций. И я хочу быть частью команды, которая помогает нашей армии выполнять сложные задачи. Понимаю, что на меня ложится большая ответственность, ведь от качества моей работы зависят жизни наших солдат и успех операций. Буду делать всё возможное, чтобы оправдать доверие и приблизить победу», - говорит доброволец.

Боевое настроение и желание помочь российской армии разделяет и другой доброволец из Нижнего Новгорода. Он рассказал, что перед вступлением в ряды военнослужащих беспилотных систем он уже прошел обучение на оператора беспилотных авиаций, но, поскольку технологии в применении беспилотников постоянно совершенствуются, готов к дополнительному обучению уже на военном полигоне.

«На обучении буду выкладываться по полной. За два месяца хочу проявить себя, чтобы соответствовать всем требованиям. Готов внести свой вклад в победу ради наших людей, родных и близких. Многие мои друзья сейчас там, и я не могу бездействовать и сидеть на месте. Мы доведем дело до победы. Мы – это сила, единство и братство!» - рассказал будущий защитник.

Отличительной особенностью контракта является гарантия службы не на передовой. После заключения контракта добровольцы проходят испытательный срок продолжительностью три месяца.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника - от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что, кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.