Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии

Движение транспорта перекрыли 4 февраля в районе дома №2 на улице Костина в Нижнем Новгороде. Это связано с аварийными работами на инженерных сетях, сообщили в ЦОДД.

Проезд будет доступен после завершения ремонтных работ. А пока объехать данный участок можно по улицам Белинского, Крупской и Большой Покровской.

Ранее нижегородцев предупредили, что 5 и 6 февраля в Сормовском районе запланирована масштабная уборка снега. В связи с этим следует убрать автомобили.