Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 15:14Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО
04 февраля 2026 14:50ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:43Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:36Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
04 февраля 2026 12:38Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу
Общество

Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии

04 февраля 2026 14:36 Общество
Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии

Движение транспорта перекрыли 4 февраля в районе дома №2 на улице Костина в Нижнем Новгороде. Это связано с аварийными работами на инженерных сетях, сообщили в ЦОДД.

Проезд будет доступен после завершения ремонтных работ. А пока объехать данный участок можно по улицам Белинского, Крупской и Большой Покровской. 

Ранее нижегородцев предупредили, что 5 и 6 февраля в Сормовском районе запланирована масштабная уборка снега. В связи с этим следует убрать автомобили. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район ограничения Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных