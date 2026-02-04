Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии

Движение транспорта перекрыли 4 февраля в районе дома №2 на улице Костина в Нижнем Новгороде. Это связано с аварийными работами на инженерных сетях, сообщили в ЦОДД.
Проезд будет доступен после завершения ремонтных работ. А пока объехать данный участок можно по улицам Белинского, Крупской и Большой Покровской.
Ранее нижегородцев предупредили, что 5 и 6 февраля в Сормовском районе запланирована масштабная уборка снега. В связи с этим следует убрать автомобили.
