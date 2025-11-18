543 тысячи рублей заплатила нижегородская фирма за утечку данных клиента Общество

Житель Нижнего Новгорода добился компенсации морального вреда после того, как его персональные данные были незаконно опубликованы в социальной сети. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Суд обязал компанию, занимающуюся производством сувенирной и полиграфической продукции, выплатить пострадавшему 543 тысячи рублей. Причиной иска стало размещение видеоролика на странице компании, в котором были показаны изготовленные для мужчины визитки с QR-кодом. По этому коду можно было получить доступ к его личному номеру телефона. Как отметил заявитель, он не давал согласия на обработку и распространение своих персональных данных.

После публикации видео гражданин начал получать многочисленные спам-звонки и сообщения от третьих лиц, включая мошенников. По его словам, это значительно осложнило повседневную жизнь: приходилось тратить время на блокировку номеров и удаление нежелательных сообщений.

Суд признал действия компании нарушающими закон и постановил выплатить компенсацию. Добровольно организация долг не погасила, поэтому приставы приняли меры по взысканию средств с расчетных счетов должника. Дополнительно был начислен исполнительский сбор в размере 38 тысяч рублей. После этого долг и начисленный сбор были оплачены.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали с нижегородского предприятия 43,5 миллиона рублей, которые оно задолжало поставщику.