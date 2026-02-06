В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Около 5,7 тысячи нижегородцев старшего возраста стали гостями Центра долголетия в 2025 году

Около 5,7 тысячи нижегородцев старшего возраста стали гостями Центра долголетия в 2025 году

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Около 5,7 тысячи людей старшего возраста стали гостями Центра «Долголетие по-нижегородски» в 2025 году. Для них было организовано порядка 650 мероприятий различной направленности – творческие, познавательные, спортивные и оздоровительные.

Как напомнили в министерстве социальной политики Нижегородской области, центр начал свою деятельность в сентябре 2022 года с целью привлечения нижегородцев старше 55 лет к активному образу жизни, укрепления социальных связей, приобретения полезных навыков.

Организаторами тематических встреч выступают специалисты учреждений социального обслуживания населения различных муниципалитетов региона, представители общественных и иных некоммерческих организаций, а также волонтеры. Посещение всех мероприятий абсолютно бесплатно.

«Всего с момента открытия Центра долголетия здесь побывали более 17 тысяч нижегородцев старшего возраста, на сегодняшний день проведено уже почти 2,5 тысячи мероприятий. Наша площадка – это пространство для самореализации, раскрытия творческого потенциала и обмена жизненным опытом. Здесь каждый может научиться чему-то новому и найти единомышленников. Приглашаем в гости всех, кто еще не был в центре!» – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

За актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте министерства социальной политики Нижегородской области (https://minsocium.ru/index.php/active-longevity), а также в группе в социальных сетях (https://vk.com/longevity_nn). О мероприятиях центра также можно узнать по бесплатному номеру контакт-центра социальной сферы Нижегородской области: 8-800-222-71-52.

Учреждение работает с понедельника по пятницу по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, ост. «Ул. Батумская» (парк «Швейцария», павильон «Мудрый Нижний»). Его деятельность позволяет поддерживать старшее поколение, что является одним из направлений национального проекта «Семья».

Напомним, национальный проект стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

