Прокуратура помогла нижегородке вернуть 180 000 рублей за экстренное лечение

В Нижнем Новгороде пенсионерке вернули 180 тысяч рублей за экстренную помощь, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки Нижегородской транспортной прокуратуры установлено, что в октябре прошлого года местная жительница проходила обследование в частном учреждении здравоохранения клинической больнице "РЖД-Медицина" по договору на оказание платных медицинских услуг. Во время обследования состояние пациентки ухудшилось, в связи с чем ей потребовалась экстренная медицинская помощь. Женщина была помещена в реанимационное отделение.

При выписке из медучреждения с пациентки была взыскана плата за пребывание в реанимации. Между тем, как установила прокуратура, расходы на оказание экстренной медицинской помощи в таких случаях подлежат оплате за счет средств федерального бюджета.

По результатам проверки транспортный прокурор внес представление руководителю медицинской организации. В результате пенсионерке были возвращены излишне уплаченные денежные средства в размере 180 тысяч рублей.

