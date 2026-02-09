Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по успешному подтверждению жителей своих ИТ-навыков Общество

Фото: Минцифры РФ

Нижегородцы могут подтвердить свои ИТ-навыки на портале «Госуслуги».

В 2025 году Минцифры РФ в партнерстве с компанией hh.ru запустило на «Госуслугах» платформу по добровольному подтверждению ИТ-компетенций. Более 100 тысяч человек успешно прошли тестирование по разным направлениям, 1 800 из них – нижегородцы. Кроме того, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по успешному подтверждению жителей своих ИТ-навыков в 2025 году.

Для подтверждения на платформе доступен 21 ИТ-навык — языки программирования и теоретические компетенции, наиболее востребованные в отрасли. Материалы актуализируются с помощью бета-тестирования, в процесс включены специалисты ведущих ИТ-компаний и вузов.

Использование платформы бесплатное. По итогам тестирования можно получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу. Он будет доступен на «Госуслугах».

Самые популярные направления – языки программирования (Python, SQL, C#) и теоретические ИТ-компетенции (API, HTML, Linux). Чаще всего в 2025 году свои навыки подтверждали ИТ-специалисты и студенты.

Подтвердить свои ИТ-компетенции можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/itskills.

Напомним, что развитие ИТ-компетенций отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.