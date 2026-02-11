Прощание с нижегородским онкологом Андреем Марусовым пройдет 12 февраля Общество

Ушел из жизни бывший сотрудник Нижегородского онкологического центра, врач-онколог Андрей Марусов. Об этом сообщили в онкоцентре.

Большая часть его профессиональной деятельности была связана с этим медицинским учреждением. Андрей Марусов посвятил работе в онкоцентре три десятилетия. За годы практики он внес значительный вклад в развитие торакальной онкологии, а также в лечение опухолей молочной железы и новообразований головы и шеи.

Специалист активно занимался подготовкой молодых специалистов и оказывал консультативную помощь коллегам.

В 1987 году Андрею Александровичу была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. В 2014 году его наградили почетной грамотой регионального минздрава за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие регионального здравоохранения.

"Мы навсегда запомним Андрея Александровича как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь", - написали коллеги.

Прощание с врачом состоится в четверг, 12 февраля, в 11:00 в нижегородском крематории.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Андрея Марусова.

