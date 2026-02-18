Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Нижегородцы озолотили мошенников почти на 34 млн рублей

18 февраля 2026 19:40 Происшествия
Нижегородцы озолотили мошенников почти на 34 млн рублей

За минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Общий ущерб, причиненный жителям региона, составил почти 34 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Чаще всего аферисты звонили под видом "службы безопасности банка" — таких случаев было 23. Еще 11 человек пострадали при онлайн-покупках, восемь — поверили в "выгодный дополнительный заработок".  

Так, в Дзержинске супругам две недели писали в мессенджерах лжесотрудники Росфинмониторинга. Их пугали подозрительными операциями по счетам и убеждали срочно перевести деньги на "безопасные" счета. В итоге через банкоматы семья отправила мошенникам 6 299 000 рублей. После этого связь оборвалась.  

Житель Арзамаса продавал ноутбук через сайт объявлений. Покупатель прислал ссылку для "оформления доставки" и попросил ввести данные карты. Вместо оплаты мужчина лишился 65 000 рублей со своего счета.  

В Павлово женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился европейским бизнесменом и трейдером. Он уговорил ее заняться инвестициями в криптовалюту: сначала она внесла 21 500 рублей, затем оформила кредит на 830 000 рублей для участия в "крупной сделке". Позже ей сообщили о "блокировке счета" и потребовали заплатить 16 500 долларов за "страховку". Чтобы спасти вложения, женщина заняла деньги у знакомых. Каждый раз после перевода средств появлялись новые причины для дополнительных платежей. В итоге она привлекла к ситуации подругу, которая тоже оформила кредит и перевела 199 000 рублей. Общий ущерб составил 4 501 574 рубля.

Ранее сообщалось, что вдова из Шахунского округа перевела мошенникам 3,7 млн рублей.

