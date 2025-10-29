Нижегородская школа летающих лыжников отметила 60-летие Спорт

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородская школа Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью имени Гария Юрьевича Напалкова отметила 60-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Центре культуры "Рекорд" и собрало ветеранов спорта, действующих тренеров, воспитанников и представителей региональной и федеральной спортивной власти, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

За десятилетия работы школа стала настоящей кузницей чемпионов. С момента основания в 1965 году учреждение остается одним из сильнейших в СССР и России. За эти годы здесь были подготовлены два заслуженных мастера спорта, один почетный мастер спорта, 12 мастеров спорта международного класса и более сотни мастеров спорта СССР и России.

"Те люди, которые испытали вот это чувство полета, сейчас никак не могут уйти. Кому-то уже за 80, а они выходят на сцену. Кто-то до сих пор подает пример своими прыжками, своим профессионализмом и отношением к работе. Далеко с трамплина никто не уходит", — мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и директор школы Геннадий Чижов.

На сегодняшний день в школе занимается 393 спортсмена, из которых 257 осваивают лыжное двоеборье и 136 — прыжки с трамплина. Причем 13 из них входят в составы национальных сборных России.

"60 лет — это приличный возраст для существования этой школы. За это время выросла большая плеяда спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх. С того времени и до сегодняшнего дня прошло немало лет, но нижегородские спортсмены продолжают отстаивать честь нашей страны на международных турнирах и честь нашего региона — на всероссийских соревнованиях. Сейчас у нас 13 спортсменов находятся в сборной команде страны: девять из них — прыгуны с трамплина, четверо — представители лыжного двоеборья", — отметил заместитель министра спорта Нижегородской области Владимир Холопов.

В рамках юбилейного вечера прошла церемония награждения. Министерство спорта Нижегородской области и Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России отметили вклад бывших руководителей, наставников и выдающихся выпускников, внесших значительный вклад в развитие школы и спорта.

"Центр трамплинов на Сенной всегда был и остается важным центром притяжения наших видов спорта. Сам здесь участвовал во многих всесоюзных и всероссийских соревнованиях — еще в далекие 80-е и 90-е. Поэтому не понаслышке знаю все эти фамилии наших великих чемпионов, мастеров, ветеранов, а сегодня — сотрудников, тренеров, преподавателей как школы, так и училища Олимпийского резерва. Поэтому действительно приятно оказаться в родных стенах, тем более отметить такие знаменательные события, как 60-летний юбилей школы и присвоение школе почетного имени нашего великого чемпиона Гария Юрьевича Напалкова", — поделился президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Напомним, в этом году школе официально присвоили имя великого советского лыжника и двукратного чемпиона мира, нижегородца Гария Напалкова.

Кроме того, в июле 2025 года на территории трамплинного комплекса впервые за много лет прошел (0+) этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.