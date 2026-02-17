Дом народного единства дал старт новому сезону проекта "Россия объединяет" в выездном формате Общество

Фото: Дом народного единства

Дом народного единства открыл новый сезон образовательно- просветительского проекта «Россия объединяет» в выездном формате. В рамках проекта в учебных заведениях региона пройдут интерактивы, интеллектуальные игры, лектории, будут показаны тематические фильмы о многообразии культуры нашей страны, ее многонациональности и многоконфессиональности, об истории, символах, традициях и обычаях народов России и Нижегородской области. Это один из проектов Дома народного единства, посвященных Году единства народов России.

«Старт Году единства народов России дал президент Владимир Путин на церемонии в Москве в ходе марафона «Россия – семья семей». Дом народного единства стал площадкой, с которой Нижегородская область включилась в торжественное открытие. И, конечно же, у нас в этом году пройдет много различных мероприятий, посвященных Году единства народов России. Один из проектов – «Россия объединяет», который в 2026 году продолжается и расширяет свои горизонты. Уверен, что благодаря этому циклу мероприятий юные нижегородцы узнают много нового и важного о нашей стране», - рассказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Первые мероприятия в рамках проекта «Россия объединяет» прошли в школе №102 Нижнего Новгорода и в школе №9 Выксы. Дети посмотрели фильмы из цикла «ДНК России» Российского общества «Знание» и, разделившись на команды, приняли участие в квизе «Регионы России». Ребята отвечали на вопросы, касающиеся географии, истории, культуры, символики и традиций нашего государства.

«Я узнал много нового: какие есть города, регионы, какие в них есть памятники. В квизе было много разных вопросов. Очень познавательно для нас», - поделился семиклассник из Выксы Макар Воронин.

Главная цель проекта - повышение уровня знаний школьников, формирование уважения и толерантности к многонациональности и многоконфессиональности России, формирование культурной идентичности у молодежи.

«Сегодня есть потребность - объединить жителей нашей страны, нашего многонационального государства. Это объединение должно происходить и на уровне школы, потому что зачастую в одном классе учатся дети разных национальностей, к нам приезжают ребята из других стран, из других городов. Важно уметь принимать другого человека, понимать, что он такой же, как ты. Поэтому необходимо проводить такие встречи, рассказывать о том, что наша страна – это большое единое государство», - отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №102 Нижнего Новгорода Мария Клокова.

Проект «Россия объединяет» реализуется Домом народного единства с 2023 года при поддержке культурно-национальных сообществ региона. За прошедшие годы ключевыми мероприятиями в рамках проекта стали цикл краеведческих мастерских, тематических мастер-классов и творческих встреч, фестиваль «Россия объединяет», приуроченный ко Дню народного единства, фольклорные представления с участием этнических ансамблей, интерактивные форматы: обучение ремеслам, народным танцам, дегустации национальных блюд.