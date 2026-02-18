"Ростелеком" провел турнир по кибербезопасности для нижегородских школьников

Фото:
«Ростелеком» провел в Нижнем Новгороде турнир по настольной игре «Безопасный интернет», разработанной редакцией журнала «Радуга» при содействии провайдера. Мероприятие прошло 12 февраля в детской областной библиотеке им. Т. А. Мавриной.
В соревновании, приуроченном к Международному дню безопасного интернета, приняли участие 30 четвероклассников школы № 19. Школьники разделились на пять команд. Им надо было ответить на вопросы о защите персональных данных, способах создания надежных паролей, признаках интернет-зависимости и разгадать ребусы о веб-технологиях.
Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:
«“Ростелеком” уделяет большое внимание цифровой грамотности детей. Ребята много времени проводят в интернете и часто не замечают скрытых угроз. Чтобы помочь школьникам освоить основы кибербезопасности, специалисты компании проводят занятия в живой и доступной форме. На открытых уроках, в интерактивных викторинах и на тематических турнирах ребята узнают, как правильно вести себя в Сети. Закрепить полученные знания помогает увлекательная настольная игра “Безопасный интернет”».
Наталья Бочкарева, директор областной детской библиотеки:
«В игровой форме детям гораздо проще изучать сложную тему цифровой безопасности. Когда ребята горят желанием победить, они с увлечением впитывают новые знания и запоминают их надолго. В соревновательном азарте они не только повторяют уже известное, но и узнают новое».
Участники турнира получили призы и сувениры от компании. Экземпляры игры провайдер передал представителям десяти детских библиотек Нижнего Новгорода.
