Мобильную связь улучшили в восьми нижегородских СНТ перед дачным сезоном Общество

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС в преддверии дачного сезона модернизировала сеть в пригороде Нижнего Новгорода. Компания запустила новое оборудование LTE на территории восьми садовых некоммерческих товариществ — "Автомобилист 50", "Виктория", "Огонек 1", "Адонис", "Родничок", "Тюльпан", "Солнышко 31" и "Память".

После завершения работ более 1000 дачных участков получили устойчивую голосовую связь и доступ к мобильному интернету. Ранее на этих территориях функционировала только голосовая связь без передачи данных.

В ходе проекта специалисты оператора установили новую базовую станцию, провели оптимизацию радиочастотного планирования и расширили покрытие в зонах, где летом традиционно возрастает нагрузка на сеть. Это повысило стабильность сигнала и позволило заранее подготовить инфраструктуру к притоку пользователей в сезон.

Теперь владельцы участков и их гости могут пользоваться высокоскоростным интернетом для поиска информации, прослушивания музыки, удаленного контроля за имуществом и работы с цифровыми сервисами.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что формат загородного отдыха заметно изменился: для многих дача стала не только местом для выращивания урожая, но и пространством для дистанционной работы, онлайн-обучения и семейного досуга. По его словам, анализ трафика показывает готовность жителей проводить за городом значительную часть года при условии наличия качественной связи.

"Стабильный высокоскоростной интернет сегодня — это базовая услуга, такая же важная, как электричество или водоснабжение. Реализация этого проекта — прямой ответ на многочисленные запросы жителей. Мы провели масштабную работу по модернизации сети именно в этих товариществах, чтобы устранить "слепые зоны" и обеспечить запас прочности сети на летний период", - подчеркнул он.

Также Андрей Белов добавил, что стратегическая задача компании заключается в сокращении различий между городом и загородными территориями по уровню качества связи. В планах — дальнейшее расширение покрытия и увеличение емкости сети в других садоводческих объединениях региона.

Проект реализован в рамках региональной программы МТС по повышению качества связи в малых населенных пунктах и садоводческих товариществах. В 2026 году компания намерена продолжить развитие инфраструктуры в Нижегородской области, уделяя особое внимание территориям с сезонным проживанием.