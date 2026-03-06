Образ женщины в рефлексии экспертов Общество

Накануне 8 Марта размышления мужчин о женщинах обретают особую интенсивность, напряженность, а иногда даже и глубину. В поисках ответа на вопрос: "Что есть Женщина?" - мужчина маневрирует между культурными традициями, социальными ожиданиями и личными переживаниями. Рефлексии мужчин варьируются от чисто прагматичных до эмоциональных и творческих.

Мужчины формируют свое представление о женщинах через призму различных исторических, мифологических и литературных образов. В калейдоскопе этих рефлексий мелькают княгиня Ольга и Анна Каренина, Баба-яга и Екатерина Великая, Софья Ковалевская и Аленушка, Спящая красавица и бессонная Бузова.

Экспертам тоже не чужда рефлексия о Женщине, поэтому мы предложили членам клуба поучаствовать в опросе, посвященном женскому празднику, и назвать имена самых известных (знаменитых) женщин: в истории России, в мифологии (фольклоре) России, в художественной культуре России.

Просим женщин не судить экспертов строго и от всего сердца поздравляем их с наступающим 8 Марта!

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Есть один женский образ, который тесно связан и с историей России, и с ее мифологией, и монументально представлен в художественной культуре страны. Это - образ Родины-матери.

В мифологии восточных славян Земля считалась живой. Она рожала и кормила, и ее связь с человеком была сакральной. В русском фольклоре земля часто именовалась "Мать - сыра земля". Этот образ восходит к древнему культу Великой Богини-Матери, которая одновременно выступала как демиург (творец), покровительница, благодетельница и защитница, кормилица и судья. Родовая связь человека с землей получила отражение в пословицах и поговорках: "Кто мать - сыру землю любит, тот голоден не будет". Древнейшие ритуалы почитания земли - земные поклоны, целование земли - дожили до наших дней.

В древнерусской литературе Русская земля часто изображалась как живое существо в женском, материнском облике. В XVI веке этот образ трансформировался в Святую Русь. В XVIII веке распространился концепт Отечества, но образ России-Матери сохранял популярность, появляясь в текстах В. Тредиаковского, М. Ломоносова, Г. Бужинского, Ф. Прокоповича.

В начале XVIII века возникает первый опыт визуализации России в женском облике. Например, на личной печати Петра Великого появился сюжет, где государь высекает статую России.

Образ Родины-матери часто находил отражение в литературе и музыке. Например, в поэме Н. Некрасова "Саша" уже использовалось выражение "Родина-мать". В песне Дунаевского и Лебедева-Кумача "Широка страна моя родная" есть такие строки: "Как невесту Родину мы любим, бережем как ласковую мать".

В годы Великой Отечественной войны образ Родины-матери стал ключевым образом, отражающим состояние национального самосознания. Наиболее ярко это выражено в знаменитом плакате Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет!". А монумент Е. Вучетича "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде в послевоенные годы стал символом скорби и подвига народа.

Таким образом, образ Женщины в нашей стране - это в первую очередь образ Родины-матери. Это один из самых древнейших, глубоких и мощных образов. В нем символически воплотились национальное единство и тема патриотизма в искусстве и культуре".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС:

"Три грации, российская женская триада - это Валентина Терешкова, Настасья Микулишна (которую сосватал за себя Добрыня Никитич), Мария Бек (портрет с дочерью, кисти К. П. Брюллова).

Первый образ несет современному российскому обществу весть о нашей связи с нашим же двадцатым веком, с его героизмом первопроходцев, первооткрывателей в разных сферах общественной жизни, с романтикой пионеров космонавтики. Сегодня этот дух как нельзя кстати, и замечательно, что у него есть женское лицо.

Второй образ обращает нас во времена былинные, откуда есть пошла земля российская, откуда, видимо, докатилась до нас поэтической строфой "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Былинные времена начались в 862 году, так что в текущем году России исполняется 1164 года, и образ Настасьи Микулишны вполне соответствует исконности ее женской натуры.

Третий образ напоминает об исключительной женской миссии, о миссии материнства. Мать-сыра земля, женщина-мать, Родина-мать - это все о том, что необходимо защищать женщину как уникальную носительницу традиции материнства".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский институт проблем социального управления":

"Предлагаю в случае мужской рефлексии на извечную "женскую" тему отталкиваться от художественных образов, которые стали настолько распространенными, что уже давно превратились в мемы, с помощью которых мы в повседневной жизни описываем своих близких, подруг, жен или просто случайных знакомых. Рискну...

Образ первый, литературно-исторический. "Некрасовская" женщина, способная что-то сделать со скачущим конем и не останавливающаяся перед горящей избой. Образ сильный, яркий и отнюдь не самый популярный у мужчин, даже современных. Большинство слишком опасается независимых и уверенных в себе женщин, способных на решительные поступки и не готовых демонстрировать свои слабости. И ничего удивительного в том, что большинство женщин, вошедших в историю, принадлежит к этому типу.

Образ второй, типичная "блондинка". Тоже отнюдь не фольклорный, хоть и не исторический. Это про тех, кто в вопросе "вы с умными или с красивыми" изначально сделал свой выбор, оставив ум мужикам (ну или разрешив окружающим мужчинам так считать). Образ не менее противоречивый, чем первый, хоть и значительно более любимый мужчинами и позволяющий им чувствовать себя "на высоте". Вот только нюанс - иногда это не только внешняя форма, но и содержание...

Образ третий, "тургеневская" барышня. "Краснокнижный", то есть постепенно исчезающий под давлением эмансипации, урбанизации и усилий индустрии красоты. Вот только какой мужчина не мечтает видеть рядом умную, скромную, понимающую, верную.

Ну а если без шуток, то самое "страшное" в наших женщинах то, с какой легкостью они переходят от одного образа к другому, мгновенно превращаясь из скромниц в "блондинок", столь же решительно управляющих своими мужчинами, как некрасовские крестьянки конями. Так что самый точный и единственный образ наших женщин - это "шея, вращающая головой". Думать нам пока разрешают, но вот направление мыслей уже определяем, похоже, не мы. Ну или наши женщины так считают: по данным ВЦИОМ 77% жителей страны уверены, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина.

С праздником!"

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Накануне 8 Марта мужская рефлексия по поводу "загадочной женской души" традиционно зашкаливает. Мы готовы перебирать литературные типажи - от княгини Ольги до "бессонной Бузовой", пытаясь угадать, какая же она, женщина мечты. Но социолог в такие моменты похож на сапера: красивые легенды лучше проверять цифрами. Тем более что под рукой относительно свежий опрос ВЦИОМ (март 2025 года), который аккуратно раскладывает наши фантазии по полочкам.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Главный тренд за 15 лет - образ женщины утратил однозначность. Если в 2010 году мужчины (да и сами женщины) делали ставку на хозяйственность и внешность, то сегодня пьедестал стал тесным. Порядочность, ум, верность и хозяйственность набрали практически поровну (46-47%). Иными словами, от современной женщины ждут не просто "красивого фасада" или умения вести быт, а некоего универсального солдата: честного, умного, заботливого и при этом стойкого. Внешняя привлекательность, кстати, за это время потеряла 8 процентных пунктов и теперь делит скромное пятое место с душевностью.

Но самое любопытное кроется в деталях, а точнее в том, как изменились ожидания самих женщин к себе.

Запрос на "независимость и самостоятельность" подскочил с 6% до 33% среди опрошенных женщин. Качественный скачок произошел и в категории "умение сопротивляться невзгодам": с 10% до 29%. Получается, что женщины сегодня словно примеряют на себя традиционно "мужские" доспехи, не снимая при этом "женского" плаща заботы и хозяйственности.

Таким образом, данные рисуют портрет не просто "хранительницы очага", а скорее "кризис-менеджера" семейного подряда. Это подтверждает и цифровая арифметика: в среднем респонденты называют 3,5 желаемых качества для женщин против 3,1 для мужчин. Идеальная женщина, по мнению общества, должна быть универсальнее мужчины.

Самое время задаться вопросом: а не хотим ли мы слишком многого? Мужчины, например, до сих пор ценят в женщинах верность (51% опрошенных мужчин) и внешность (32%), в то время как сами женщины ставят на первое место ум (50%) и ту самую независимость (33%). Этот небольшой когнитивный диссонанс между мужским запросом и женской самоидентификацией - пожалуй, главный нерв современных отношений.

Резюмируя: за калейдоскопом мифологических и литературных героинь стоят живые и очень практичные ожидания. Женщина сегодняшняя - это, если угодно, сплав Екатерины Великой (управленческие навыки), Бабы-яги (умение находить выход из любой ситуации) и Анны Карениной (эмоциональная глубина). Но мы, мужчины, так увлекаемся конструированием сложных образов, что порой забываем спросить у самих женщин, кем они себя видят. А они, судя по опросам, уже давно все решили. Может, вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, стоит просто чаще прислушиваться? Глядишь, и не придется искать "универсального солдата", и окажется, что за броней терминов скрывается просто женщина, которая хочет быть услышанной. С наступающим праздником, дорогие наши! Оставайтесь всегда такими разными и немножечко непонятными, в этом, кажется, и есть главная магия".

Андрей Чугунов, журналист:

"Во всех трех номинациях победу одержала Майя Плисецкая.

Она - символ культуры, художественной свободы и женской харизмы. Она из поколения, которое формировало образ и историю страны (а СССР и тогда называли Россией). Она - часть мифа о России: страны сильных, ярких и трагически прекрасных талантов.

Она была звездой советского, потом российского (по гражданству), а на самом деле - мирового балета. Ее биография стала своеобразным мостом между культурой XX и XXI века, между Россией и остальным миром.

Мне посчастливилось однажды видеть ее танец "живьем". Мой друг-фотограф сделал на пресс-конференции в Нижнем Новгороде ее портрет, который сейчас лежит среди фотографий моих друзей и родственников. Мой товарищ, уехав из Нижнего в Москву, подружился с Майей Михайловной и даже написал о ней книгу.

Майя Плисецкая - это "и мир, и миф, и миг", как давным-давно, правда, по другому поводу, написал знакомый поэт-программист-математик. Если моих аргументов недостаточно, прочтите "Портрет Плисецкой", написанный Андреем Вознесенским".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Фото: Александр Воложанин