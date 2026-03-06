Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
06 марта 2026 11:42
Образ женщины в рефлексии экспертов
06 марта 2026 11:11
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта
06 марта 2026 10:52
Нижегородская область вошла в топ-5 по выбору наиболее романтических подарков
06 марта 2026 10:50
Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты
06 марта 2026 10:37
Зима вернется в Нижний Новгород в праздничные выходные марта
06 марта 2026 10:10
ЛУКОЙЛ увековечил память ветерана
06 марта 2026 10:06
Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga
06 марта 2026 10:02
Сервисы "жизненная ситуация" для восстановления и замены документов доступны на портале "Госуслуги"
06 марта 2026 10:00
Активисты "Единой России" и молодогвардейцы помогают жителям Нижегородской области готовиться к паводку 
Общество

Образ женщины в рефлексии экспертов

06 марта 2026 11:42 Общество
Образ женщины в рефлексии экспертов

Накануне 8 Марта размышления мужчин о женщинах обретают особую интенсивность, напряженность, а иногда даже и глубину. В поисках ответа на вопрос: "Что есть Женщина?" - мужчина маневрирует между культурными традициями, социальными ожиданиями и личными переживаниями. Рефлексии мужчин варьируются от чисто прагматичных до эмоциональных и творческих.

Мужчины формируют свое представление о женщинах через призму различных исторических, мифологических и литературных образов. В калейдоскопе этих рефлексий мелькают княгиня Ольга и Анна Каренина, Баба-яга и Екатерина Великая, Софья Ковалевская и Аленушка, Спящая красавица и бессонная Бузова.

Экспертам тоже не чужда рефлексия о Женщине, поэтому мы предложили членам клуба поучаствовать в опросе, посвященном женскому празднику, и назвать имена самых известных (знаменитых) женщин: в истории России, в мифологии (фольклоре) России, в художественной культуре России.

Просим женщин не судить экспертов строго и от всего сердца поздравляем их с наступающим 8 Марта!

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Есть один женский образ, который тесно связан и с историей России, и с ее мифологией, и монументально представлен в художественной культуре страны. Это - образ Родины-матери.

В мифологии восточных славян Земля считалась живой. Она рожала и кормила, и ее связь с человеком была сакральной. В русском фольклоре земля часто именовалась "Мать - сыра земля". Этот образ восходит к древнему культу Великой Богини-Матери, которая одновременно выступала как демиург (творец), покровительница, благодетельница и защитница, кормилица и судья. Родовая связь человека с землей получила отражение в пословицах и поговорках: "Кто мать - сыру землю любит, тот голоден не будет". Древнейшие ритуалы почитания земли - земные поклоны, целование земли - дожили до наших дней.

В древнерусской литературе Русская земля часто изображалась как живое существо в женском, материнском облике. В XVI веке этот образ трансформировался в Святую Русь. В XVIII веке распространился концепт Отечества, но образ России-Матери сохранял популярность, появляясь в текстах В. Тредиаковского, М. Ломоносова, Г. Бужинского, Ф. Прокоповича.

В начале XVIII века возникает первый опыт визуализации России в женском облике. Например, на личной печати Петра Великого появился сюжет, где государь высекает статую России.

Образ Родины-матери часто находил отражение в литературе и музыке. Например, в поэме Н. Некрасова "Саша" уже использовалось выражение "Родина-мать". В песне Дунаевского и Лебедева-Кумача "Широка страна моя родная" есть такие строки: "Как невесту Родину мы любим, бережем как ласковую мать".

В годы Великой Отечественной войны образ Родины-матери стал ключевым образом, отражающим состояние национального самосознания. Наиболее ярко это выражено в знаменитом плакате Ираклия Тоидзе "Родина-мать зовет!". А монумент Е. Вучетича "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде в послевоенные годы стал символом скорби и подвига народа.

Таким образом, образ Женщины в нашей стране - это в первую очередь образ Родины-матери. Это один из самых древнейших, глубоких и мощных образов. В нем символически воплотились национальное единство и тема патриотизма в искусстве и культуре".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС:

"Три грации, российская женская триада - это Валентина Терешкова, Настасья Микулишна (которую сосватал за себя Добрыня Никитич), Мария Бек (портрет с дочерью, кисти К. П. Брюллова).

Первый образ несет современному российскому обществу весть о нашей связи с нашим же двадцатым веком, с его героизмом первопроходцев, первооткрывателей в разных сферах общественной жизни, с романтикой пионеров космонавтики. Сегодня этот дух как нельзя кстати, и замечательно, что у него есть женское лицо.

Второй образ обращает нас во времена былинные, откуда есть пошла земля российская, откуда, видимо, докатилась до нас поэтической строфой "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Былинные времена начались в 862 году, так что в текущем году России исполняется 1164 года, и образ Настасьи Микулишны вполне соответствует исконности ее женской натуры.

Третий образ напоминает об исключительной женской миссии, о миссии материнства. Мать-сыра земля, женщина-мать, Родина-мать - это все о том, что необходимо защищать женщину как уникальную носительницу традиции материнства".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский институт проблем социального управления":

"Предлагаю в случае мужской рефлексии на извечную "женскую" тему отталкиваться от художественных образов, которые стали настолько распространенными, что уже давно превратились в мемы, с помощью которых мы в повседневной жизни описываем своих близких, подруг, жен или просто случайных знакомых. Рискну...

Образ первый, литературно-исторический. "Некрасовская" женщина, способная что-то сделать со скачущим конем и не останавливающаяся перед горящей избой. Образ сильный, яркий и отнюдь не самый популярный у мужчин, даже современных. Большинство слишком опасается независимых и уверенных в себе женщин, способных на решительные поступки и не готовых демонстрировать свои слабости. И ничего удивительного в том, что большинство женщин, вошедших в историю, принадлежит к этому типу.

Образ второй, типичная "блондинка". Тоже отнюдь не фольклорный, хоть и не исторический. Это про тех, кто в вопросе "вы с умными или с красивыми" изначально сделал свой выбор, оставив ум мужикам (ну или разрешив окружающим мужчинам так считать). Образ не менее противоречивый, чем первый, хоть и значительно более любимый мужчинами и позволяющий им чувствовать себя "на высоте". Вот только нюанс - иногда это не только внешняя форма, но и содержание...

Образ третий, "тургеневская" барышня. "Краснокнижный", то есть постепенно исчезающий под давлением эмансипации, урбанизации и усилий индустрии красоты. Вот только какой мужчина не мечтает видеть рядом умную, скромную, понимающую, верную.

Ну а если без шуток, то самое "страшное" в наших женщинах то, с какой легкостью они переходят от одного образа к другому, мгновенно превращаясь из скромниц в "блондинок", столь же решительно управляющих своими мужчинами, как некрасовские крестьянки конями. Так что самый точный и единственный образ наших женщин - это "шея, вращающая головой". Думать нам пока разрешают, но вот направление мыслей уже определяем, похоже, не мы. Ну или наши женщины так считают: по данным ВЦИОМ 77% жителей страны уверены, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина.

С праздником!"

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Накануне 8 Марта мужская рефлексия по поводу "загадочной женской души" традиционно зашкаливает. Мы готовы перебирать литературные типажи - от княгини Ольги до "бессонной Бузовой", пытаясь угадать, какая же она, женщина мечты. Но социолог в такие моменты похож на сапера: красивые легенды лучше проверять цифрами. Тем более что под рукой относительно свежий опрос ВЦИОМ (март 2025 года), который аккуратно раскладывает наши фантазии по полочкам.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Главный тренд за 15 лет - образ женщины утратил однозначность. Если в 2010 году мужчины (да и сами женщины) делали ставку на хозяйственность и внешность, то сегодня пьедестал стал тесным. Порядочность, ум, верность и хозяйственность набрали практически поровну (46-47%). Иными словами, от современной женщины ждут не просто "красивого фасада" или умения вести быт, а некоего универсального солдата: честного, умного, заботливого и при этом стойкого. Внешняя привлекательность, кстати, за это время потеряла 8 процентных пунктов и теперь делит скромное пятое место с душевностью.

Но самое любопытное кроется в деталях, а точнее в том, как изменились ожидания самих женщин к себе.

Запрос на "независимость и самостоятельность" подскочил с 6% до 33% среди опрошенных женщин. Качественный скачок произошел и в категории "умение сопротивляться невзгодам": с 10% до 29%. Получается, что женщины сегодня словно примеряют на себя традиционно "мужские" доспехи, не снимая при этом "женского" плаща заботы и хозяйственности.

Таким образом, данные рисуют портрет не просто "хранительницы очага", а скорее "кризис-менеджера" семейного подряда. Это подтверждает и цифровая арифметика: в среднем респонденты называют 3,5 желаемых качества для женщин против 3,1 для мужчин. Идеальная женщина, по мнению общества, должна быть универсальнее мужчины.

Самое время задаться вопросом: а не хотим ли мы слишком многого? Мужчины, например, до сих пор ценят в женщинах верность (51% опрошенных мужчин) и внешность (32%), в то время как сами женщины ставят на первое место ум (50%) и ту самую независимость (33%). Этот небольшой когнитивный диссонанс между мужским запросом и женской самоидентификацией - пожалуй, главный нерв современных отношений.

Резюмируя: за калейдоскопом мифологических и литературных героинь стоят живые и очень практичные ожидания. Женщина сегодняшняя - это, если угодно, сплав Екатерины Великой (управленческие навыки), Бабы-яги (умение находить выход из любой ситуации) и Анны Карениной (эмоциональная глубина). Но мы, мужчины, так увлекаемся конструированием сложных образов, что порой забываем спросить у самих женщин, кем они себя видят. А они, судя по опросам, уже давно все решили. Может, вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, стоит просто чаще прислушиваться? Глядишь, и не придется искать "универсального солдата", и окажется, что за броней терминов скрывается просто женщина, которая хочет быть услышанной. С наступающим праздником, дорогие наши! Оставайтесь всегда такими разными и немножечко непонятными, в этом, кажется, и есть главная магия".

Андрей Чугунов, журналист:

"Во всех трех номинациях победу одержала Майя Плисецкая.

Она - символ культуры, художественной свободы и женской харизмы. Она из поколения, которое формировало образ и историю страны (а СССР и тогда называли Россией). Она - часть мифа о России: страны сильных, ярких и трагически прекрасных талантов.

Она была звездой советского, потом российского (по гражданству), а на самом деле - мирового балета. Ее биография стала своеобразным мостом между культурой XX и XXI века, между Россией и остальным миром.

Мне посчастливилось однажды видеть ее танец "живьем". Мой друг-фотограф сделал на пресс-конференции в Нижнем Новгороде ее портрет, который сейчас лежит среди фотографий моих друзей и родственников. Мой товарищ, уехав из Нижнего в Москву, подружился с Майей Михайловной и даже написал о ней книгу.

Майя Плисецкая - это "и мир, и миф, и миг", как давным-давно, правда, по другому поводу, написал знакомый поэт-программист-математик. Если моих аргументов недостаточно, прочтите "Портрет Плисецкой", написанный Андреем Вознесенским".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
8 марта Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных