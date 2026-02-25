Школа-фестиваль Леонида Лундстрема стартует в Нижнем Новгороде с 28 марта Общество

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Нижнем Новгороде с 28 марта по 2 апреля состоится Школа-фестиваль Леонида Лундстрема (12+)– программа включает более 20 образовательных и культурных мероприятий.

Школа-фестиваль — проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема, один из наиболее заметных образовательных форматов в сфере академической музыки в России, направленный на музыкальное и культурное развитие молодых музыкантов.

Традиционно Школа-фестиваль сочетает образовательную и фестивальную части, объединяя профессиональные мастер-классы с концертами, лекциями и творческими встречами. Ключевая задача — не только повышение профессионального уровня молодежи, но и формирование целостного мировоззрения, передача художественных ценностей и исполнительских традиций из поколения в поколение.

Проект реализуется в разных регионах России на протяжении семи лет и ежегодно объединяет многотысячную аудиторию — от любителей классической музыки до ценителей высокого искусства и культурных традиций. Эта Школа-фестиваль станет 23-й в проекте. В Нижнем Новгороде проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и пройдет уже в третий раз.

В 2026 году образовательная программа Школы-фестиваля охватит четыре направления: это фортепиано, скрипка, альт и виолончель. В течение шести дней участников ждет интенсивный образовательный марафон. В первой половине дня будут проходить мастер-классы и лекции, а во второй — вечерняя фестивальная программа. Уникальность Школы-фестиваля заключается в формате индивидуальных занятий с первоклассными педагогами — носителями исполнительских традиций, формировавшихся на протяжении столетий. Прием заявок на участие в школе-фестивале продлен до 28 февраля.

«Для нас принципиально важно, чтобы Школа-фестиваль была не просто серией мастер-классов, а пространством глубокого профессионального и человеческого роста. Мы передаем не только технику и знания — мы передаем отношение к музыке, к профессии, к ответственности перед культурой. Именно так формируется новое поколение музыкантов, способных продолжать и развивать традиции российской исполнительской школы», - отметил художественный руководитель Школы-фестиваля Петр Лундстрем.

Концерт-открытие, который состоится 28 марта 18.30 в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, украсит выступление Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема. Вход по билетам.

Петр Лундстрем (скрипка) и Мария Воскресенская (фортепиано) представят 29 марта в 16.00 на площадке Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина концерт «Шедевры мировой классики». Вход по предварительной регистрации.

Особым событием станет концерт Лундстрем трио — признанного камерного коллектива, чьи выступления неизменно тепло и восторженно принимаются публикой. Выступление «Дух России. Дух Европы» состоится 30 марта в 18.30 в зале Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Вход по билетам.

Еще один концерт на площадке Усадьбы Рукавишниковых состоится 31 марта в 18.30. В выступлении «Мастера струнных дел» примут участие Леонид Лундстрем (скрипка), Павел Федосеев (альт) и Владимир Нор (виолончель). Вход по билетам.

Впервые в рамках нижегородской Школы-фестиваля ожидается участие Евгения Стародубцева (фортепиано) — яркого представителя российской пианистической школы, лауреата более 50 международных конкурсов. Совместно с преподавателем Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Александрой Лотовой (фортепиано) они проведут «Вечер фортепианной музыки» 1 апреля в 19.00 на площадке Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина. Вход на концерт по предварительной регистрации.

В рамках Школы-фестиваля прозвучат шедевры мировой классики — произведения Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Иоганнеса Брамса, Иоганна Себастьяна Баха, Ферруччо Бузони (в интерпретациях Бах–Бузони), Леоша Яначека и Франца Шуберта.

Кроме того, ожидается, что фотохудожница и музыкант Екатерина Путря проведет лекции по искусству XX века, мастер-классы по живописи.