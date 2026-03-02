Эксклюзив
Доброволец СВО: "Иду на СВО, чтобы мои дети жили в мире"

02 марта 2026 13:51
Фото: Дмитрий Музыка

Группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на подготовку к службе в войсках беспилотных систем. Перед участием в спецоперации новобранцы пройдут обучение на одном из военных полигонов.

Среди добровольцев – нижегородец с позывным «Философ», он с детства занимался робототехникой и увлекался дронами. Более двух лет мужчина совершенствует навыки управления беспилотниками как в виртуальном пространстве, так и в реальном. После военного контракта Философ планирует профессионально развиваться в этой специальности уже в гражданской сфере – в аграрном или промышленном секторе.

«Служба в войсках беспилотных систем РФ – уникальная возможность. Если человек обладает такими базовыми навыками, как у меня, он сочтет нужным пойти в зону СВО. Отец дал мне напутственные слова, поэтому я заряжен по-боевому. Моя личная цель - разгромить противника и победить нацизм», - отметил доброволец.

Еще один доброволец – Шахтер – родом из Луганской народной республики. Вместе с женой и двумя дочерями он переехал в Нижний Новгород около 10 лет назад. Об атаках ВСУ на мирное население он знает не понаслышке и по-прежнему переживает за родственников из нового региона. Его личная мотивация – защита Родины и скорейшее возвращение к спокойной жизни людей на освобожденных территориях.

«В ЛНР у меня живут родители, родители моей жены, родные, очень много друзей. Близкие и знакомые служат в зоне боевых действий, потому что хотят отстоять свой дом и правду, искоренить нацизм. И я буду служить в зоне СВО, чтобы мои дети жили в мире», - рассказал доброволец Шахтёр.

Напомним, особенность военного контракта с подразделением войск беспилотных систем - гарантия службы не на передовой.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Теги:
Добровольцы СВО
