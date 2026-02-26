Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Воспитанники нижегородских детсадов представили свои первые инженерные проекты

26 февраля 2026 11:19 Общество
Воспитанники нижегородских детсадов представили свои первые инженерные проекты

Фото: центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум"

Воспитанники нижегородских детских садов побывали с экскурсиями на предприятиях и представили свои первые инженерные проекты. Такую возможность ребятам из старших групп предоставил Всероссийский профориентационный технологический конкурс с международным участием «Инженерные кадры России». Организаторами регионального этапа этого состязания выступили министерство образования Нижегородской области и центр молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум».

Всего в состязании участвуют 70 дошкольников в составе 24 команд. Это дети из Нижнего Новгорода, Бора, Сарова, Сергача, Чкаловска, Володарска и Выксы.

Презентация детских научно-технических проектов проводилась 25 и 26 февраля на площадке «КУПНО.Старт». Как отметили в областном Минобре, ребята вместе с родителями и педагогами представили инициативы, охватывающие такие направления как сельское хозяйство и промышленное производство, включая судостроение, а также пищевую и химическую промышленность.

«Перед началом подготовки своих проектов ребята ознакомились с работой взрослых на нижегородских предприятиях. Они получили задания подумать над тем, как можно сделать увиденные производственные процессы еще лучше. Самые интересные примеры детского инженерного творчества и были представлены на региональном этапе конкурса. По итогам двух презентационных дней мы выберем три команды победителей – они отправятся на финал состязания в Челябинск этой весной», – рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Он отметил, что мероприятия конкурсной программы – это отличный пример ранней профориентации, когда уже в детском саду ребята узнают о многообразии профессий и возможностях собственным трудом развивать родной регион. Подобные практики реализуются и на других уровнях образования – школьном и профессиональном. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В числе представленных на конкурсе проектов – идея воспитанников детского сада № 453 Нижнего Новгорода. Ребята разработали проект инновационной роботизированной фермы, где уход за коровами осуществляется с помощью роботов. Главные герои их презентации – персонажи книг Эдуарда Успенского о деревне Простоквашино кот Матроскин и дядя Фёдор.

«Недавно мы посетили настоящую ферму, где увидели, как живут коровы и как производят молоко. Мне очень понравилось, как заботливо там относятся к животным. Я подумал, было бы здорово создать специального робота-помощника, который сможет автоматически подкладывать корм ближе к коровам», – рассказал воспитанник детсада №453 Фёдор Горохов.

Директор центра молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум» Светлана Непокорова рассказала о критериях, по которым ведется оценка детских проектов. По ее словам, жюри оценивают реалистичность предложенных решений, эффективность использования робототехники и качество подготовки презентационных материалов.

«Конкурс «Инженерные кадры России» проводится не первый год, и могу отметить, что интерес к нему остается стабильно высоким. Благодаря состязанию каждый участник получает уникальную возможность продемонстрировать свою разработку и услышать компетентное мнение экспертов», – сказала она.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

