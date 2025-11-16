Стало известно, какие редкие экспонаты хранятся в нижегородских музеях Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Министерство культуры Нижегородской области обнародовало список самых ценных музейных экспонатов, находящихся в государственных учреждениях региона. Об этом сообщает портал "Живем в Нижнем".

Среди особо охраняемых предметов, находящихся в фондах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ), выделяются редкие изделия из Сервизных кладовых Зимнего дворца. В их числе — коронационный сервиз, изготовленный для императора Николая I, а также банкетные сервизы его сыновей — Александра Николаевича и Константина Николаевича.

Еще одним ценным экспонатом музей называет бронзовую электрическую люстру, выполненную в восточном стиле. Это произведение европейских мастеров датируется концом XIX — началом XX века.

В числе исторических артефактов также названы изразцы конца XVII столетия, ранее украшавшие Благовещенский собор в городе Юрьевце.

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) хранит в своей коллекции произведения известных художников. Среди них — картина "Ковер-самолет" Виктора Васнецова, "Гадающая Светлана" Карла Брюллова, а также "Женщина, смотрящая на птичку" Пьера Огюста Ренуара.

Каждое из этих произведений представляет собой не только художественную, но и историческую ценность, подчеркнули в региональном минкульте.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Пушкинский музей заключили соглашение о сотрудничестве.