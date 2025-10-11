Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2025 09:25Новый шахматный клуб РВИО открылся в Нижнем Новгороде
11 октября 2025 09:00Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной
10 октября 2025 19:42Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе
10 октября 2025 18:59Лабораторию по развитию городов создают на базе нижегородского вуза
10 октября 2025 18:08Направление главной дороги изменят на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя
10 октября 2025 17:54Нижегородские эндокринологи поделились опытом на конференции "Вограликовские чтения"
10 октября 2025 17:49Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста
10 октября 2025 17:48Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования"
10 октября 2025 17:44Три нижегородских школьника вошли в число победителей и призеров Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего"
10 октября 2025 16:58Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют
Общество

Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной

11 октября 2025 09:00 Общество
Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной

Проект реконструкции магистральной теплотрассы на улице Генкиной в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в Едином госреестре заключений.

Согласно опубликованным данным, положительное заключение было выдано 8 октября 2025 года. Речь идет об участке теплотрассы отопления от ТК-416-2 у дома №28 до ТК-416-4 у дома № 31а по улице Генкиной. Застройщиком и техническим заказчиком выступает нижегородское АО "Теплоэнерго".

Положительное заключение выдало ГАУ Нижегородской области "Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

На минувшей неделе в частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгороде пропало отопление после аварии, которую оперативно устранили

Напомним, что в сентябре 2025 года нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к предстоящей зиме. Тогда сообщалось, что испытания на 113 котельных предприятия прошли штатно, аварий не зафиксировано.

Также в сентябре власти утвердили схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго экспертиза
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 16:22Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме
19 сентября 2025 17:05Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
10 сентября 2025 11:13Депутаты предлагают сократить сроки пуска тепла в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных