Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной Общество

Проект реконструкции магистральной теплотрассы на улице Генкиной в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в Едином госреестре заключений.

Согласно опубликованным данным, положительное заключение было выдано 8 октября 2025 года. Речь идет об участке теплотрассы отопления от ТК-416-2 у дома №28 до ТК-416-4 у дома № 31а по улице Генкиной. Застройщиком и техническим заказчиком выступает нижегородское АО "Теплоэнерго".

Положительное заключение выдало ГАУ Нижегородской области "Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

На минувшей неделе в частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгороде пропало отопление после аварии, которую оперативно устранили.

Напомним, что в сентябре 2025 года нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к предстоящей зиме. Тогда сообщалось, что испытания на 113 котельных предприятия прошли штатно, аварий не зафиксировано.

Также в сентябре власти утвердили схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.