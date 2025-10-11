Госэкспертиза одобрила проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной

Проект реконструкции магистральной теплотрассы на улице Генкиной в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в Едином госреестре заключений.
Согласно опубликованным данным, положительное заключение было выдано 8 октября 2025 года. Речь идет об участке теплотрассы отопления от ТК-416-2 у дома №28 до ТК-416-4 у дома № 31а по улице Генкиной. Застройщиком и техническим заказчиком выступает нижегородское АО "Теплоэнерго".
Положительное заключение выдало ГАУ Нижегородской области "Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
На минувшей неделе в частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгороде пропало отопление после аварии, которую оперативно устранили.
Напомним, что в сентябре 2025 года нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к предстоящей зиме. Тогда сообщалось, что испытания на 113 котельных предприятия прошли штатно, аварий не зафиксировано.
Также в сентябре власти утвердили схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.
