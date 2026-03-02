Работники нижегородского ресторана похитили 800 тысяч рублей

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников одного из городских ресторанов. Их обвиняют в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ — "Присвоение или растрата", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2025 года 34-летняя управляющая ресторана вступила в преступный сговор с 20-летним сотрудником заведения. Молодой человек сначала работал официантом, а затем был назначен менеджером зала.

Следствие установило, что обвиняемые принимали от клиентов деньги за оплату блюд, услуг питания или в качестве предоплаты за проведение мероприятий, однако через кассу эти суммы не проводили. Полученные средства мужчина переводил на банковские карты, привязанные к номеру телефона своей сообщницы, оставляя часть денег себе.

Общий материальный ущерб, причиненный юридическому лицу, превысил 800 000 рублей.

На стадии предварительного расследования 20-летний обвиняемый добровольно возместил потерпевшей стороне 389 000 рублей.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами.

Рестораны Уголовное дело
