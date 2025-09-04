"Красное Сормово" спустило на воду самоходный однопалубный сухогруз Экономика

Фото: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

На заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду сухогруза проекта RSD59. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Судно построено по рабочей конструкторской документации Волго-Каспийского конструкторского бюро, входящего в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Оно представляет собой самоходный однопалубный сухогруз морского и смешанного (река-море) плавания класса "Волго-Дон макс". Судно оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными винторулевыми колонками (ВРК).

Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов: генеральных и навалочных, пиломатериалов, металла, металлолома, угля, опасных и тяжеловесных грузов. Благодаря универсальности, экономичности и экологичности, судно может эффективно работать как на внутренних водных путях, так и в морских условиях.

Судно имеет длину 140,88 метра, ширину 16,98 метра, высоту борта 6 метров и осадку, зависящую от условий эксплуатации: 3,6 метра на реке и 4,53 метра в море. Дедвейт составляет 5128 тонн при речной загрузке и 7535 тонн при морской. Объём грузовых трюмов достигает 11 292 кубических метра. Автономность судна — до 20 суток при речной эксплуатации и до 12 суток в морских условиях. Класс судна — КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" спустило на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков", который стал первым судном проекта "Карелия".