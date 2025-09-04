Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Экономика

"Красное Сормово" спустило на воду самоходный однопалубный сухогруз

17 сентября 2025 19:19
Красное Сормово спустило на воду самоходный однопалубный сухогруз

Фото: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

На заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду сухогруза проекта RSD59. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Судно построено по рабочей конструкторской документации Волго-Каспийского конструкторского бюро, входящего в состав Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Оно представляет собой самоходный однопалубный сухогруз морского и смешанного (река-море) плавания класса "Волго-Дон макс". Судно оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными винторулевыми колонками (ВРК).

Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов: генеральных и навалочных, пиломатериалов, металла, металлолома, угля, опасных и тяжеловесных грузов. Благодаря универсальности, экономичности и экологичности, судно может эффективно работать как на внутренних водных путях, так и в морских условиях.

Судно имеет длину 140,88 метра, ширину 16,98 метра, высоту борта 6 метров и осадку, зависящую от условий эксплуатации: 3,6 метра на реке и 4,53 метра в море. Дедвейт составляет 5128 тонн при речной загрузке и 7535 тонн при морской. Объём грузовых трюмов достигает 11 292 кубических метра. Автономность судна — до 20 суток при речной эксплуатации и до 12 суток в морских условиях. Класс судна — КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" спустило на воду новый круизный лайнер "Николай Жарков", который стал первым судном проекта "Карелия".

Красное Сормово Судостроение
