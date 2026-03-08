Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Происшествия

Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье

08 марта 2026 10:28 Происшествия
Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Шахунье полицейские задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был судим.  

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, он решил заработать и устроился "закладчиком" в интернет-магазин по продаже запрещённых веществ.

Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска провели обыск в его квартире. Там нашли два полимерных пакета и 17 свёртков с белым веществом, пакет с веществом растительного происхождения, электронные весы, мерную ложку, ножницы, 330 зип-пакетов, курительное устройство и шесть смартфонов.  

Экспертиза показала, что белое вещество — это производное N-метилэфедрона общей массой 18,790 грамма. Растительное вещество оказалось каннабисом массой 4,035 грамма в высушенном виде.  

Мужчину доставили в отдел полиции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача.  

Как установили полицейские, в сентябре 2025 года мужчина, ранее судимый за имущественное преступление, нашёл в одном из мессенджеров предложение о незаконном заработке. Он согласился стать закладчиком, получил от куратора оптовую партию наркотика, после чего приобрёл весы и материалы для фасовки.  

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.  

Материалы по факту незаконного хранения каннабиса без цели сбыта выделят в отдельное производство, после чего будет возбуждено административное дело по статье 6.8 КоАП РФ.

На время расследования подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске пассажиры иномарки угрожали полицейским предметом похожим на боеприпас. У них нашли наркотики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

