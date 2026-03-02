Три компании получили свидетельства о присвоении статуса резидента ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

ООО «Виндротор» (производство стальной электросварной трубы), ООО «НПФ Стеклозавод» (производство химической закалки стекла и сборки стеклопакетов) и ООО «Борский кузнечно-литейный комплекс» (производство литьевых и кованых изделий) получили свидетельства о присвоении статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин». Ранее их проекты были рассмотрены и утверждены в ходе заседаний экспертного совета ОЭЗ. Документы вручили на встрече управляющей компании ОЭЗ – Корпорации развития Нижегородской области – с резидентами площадки. В мероприятии приняли участие более 30 человек – действующие и потенциальные резиденты особой экономической зоны.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области по капитальному строительству Вадим Жоган рассказал о ходе создания инженерной инфраструктуры на государственной площадке. На данный момент ее строительная готовность превышает 70%. В частности, на площадке ведутся работы по устройству сетей водоснабжения и канализации, возведению двух контрольно-пропускных пунктов, строительству девяти промышленно-производственных корпусов (ППК) и одного административного корпуса.

Руководитель дирекции развития кадрового и образовательного потенциала инвестиционных проектов Роман Золотов представил планы по запуску в текущем году профильных образовательных программ по подготовке кадров для резидентов особой экономической зоны.

Помимо этого, участники обсудили вопросы взаимодействия с Корпорацией развития при строительстве предприятий и услуги, оказываемые резидентам управляющей компанией.

«Наша первоочередная задача – создание на территории ОЭЗ комфортных условий для реализации инвестиционных проектов. Ежеквартальные совместные встречи с резидентами играют важную роль в ее решении, они полезны как самим резидентам, так и управляющей компании. Такие мероприятия позволяют в живом формате обсудить актуальные вопросы, выработать новые решения и наладить кооперацию друг с другом», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Всего на сегодняшний день экспертный совет ОЭЗ одобрил реализацию 55 проектов, общий объем инвестиций по которым превышает 166 млрд рублей.

ОЭЗ «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724,7 гектара и включает государственную площадку (416,7 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года Правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117,7 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842,4 га.

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и до 14,5% – в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество (в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества) и землю (в течение 5-ти лет с месяца возникновения права собственности на земельный участок), а также от уплаты транспортного налога (в течение 10 лет после получения статуса резидента). Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

Процедура получения статуса резидента включает в себя определение производственной площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории г.о.г. Дзержинск или м.о.г. Бор в зависимости от площадки, подачу заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете по развитию особой экономической зоны «Кулибин» и заключает трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».

Ранее сообщалось, что с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.