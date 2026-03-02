Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта

Фото:
В Казани перед судом предстанут пятеро местных жителей. Их обвиняют в производстве и сбыте продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности, пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на СУ СКР по Татарстану.
По данным следствия, с 2021 по 2025 год мужчины каждый месяц закупали в Нижнем Новгороде жидкость с содержанием ацетона и метилового спирта. Поставщик проходит по отдельному уголовному делу.
Полученное сырье привозили в Казань и на его основе изготавливали спиртосодержащую продукцию. Затем ее разливали в пятилитровые бутыли и продавали как предназначенную для пищевого использования.
Только в апреле 2025 года, как считают следователи, фигуранты приобрели не менее двух тысяч литров запрещенной к обороту жидкости.
Экспертиза показала, что уровень метанола в изъятой продукции превышал допустимые нормы в несколько сотен раз.
Сейчас уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.
Ранее сообщалось, что более 900 нарушений при продаже алкоголя зафиксировали в Нижнем Новгороде.
