Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Казани перед судом предстанут пятеро местных жителей. Их обвиняют в производстве и сбыте продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности, пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, с 2021 по 2025 год мужчины каждый месяц закупали в Нижнем Новгороде жидкость с содержанием ацетона и метилового спирта. Поставщик проходит по отдельному уголовному делу.

Полученное сырье привозили в Казань и на его основе изготавливали спиртосодержащую продукцию. Затем ее разливали в пятилитровые бутыли и продавали как предназначенную для пищевого использования.

Только в апреле 2025 года, как считают следователи, фигуранты приобрели не менее двух тысяч литров запрещенной к обороту жидкости.

Экспертиза показала, что уровень метанола в изъятой продукции превышал допустимые нормы в несколько сотен раз.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

