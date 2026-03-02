Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 17:24
Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта
02 марта 2026 17:11
Подгоревшая еда унесла жизнь пенсионера в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 16:50
Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией
02 марта 2026 16:39
Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год
02 марта 2026 16:14
Глава Дома народного единства Роман Кошелев арестован по делу о взятке
02 марта 2026 15:28
Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области
02 марта 2026 13:00
Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
02 марта 2026 07:22
19-летний парень погиб от удара током на крыше нижегородской электрички
02 марта 2026 17:24 Происшествия
Казанцы закупали у нижегородцев компоненты ядовитого спирта

Фото: Александр Воложанин

В Казани перед судом предстанут пятеро местных жителей. Их обвиняют в производстве и сбыте продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности, пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, с 2021 по 2025 год мужчины каждый месяц закупали в Нижнем Новгороде жидкость с содержанием ацетона и метилового спирта. Поставщик проходит по отдельному уголовному делу.

Полученное сырье привозили в Казань и на его основе изготавливали спиртосодержащую продукцию. Затем ее разливали в пятилитровые бутыли и продавали как предназначенную для пищевого использования.

Только в апреле 2025 года, как считают следователи, фигуранты приобрели не менее двух тысяч литров запрещенной к обороту жидкости.

Экспертиза показала, что уровень метанола в изъятой продукции превышал допустимые нормы в несколько сотен раз.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее сообщалось, что более 900 нарушений при продаже алкоголя зафиксировали в Нижнем Новгороде.

