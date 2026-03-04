Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:23
Молодежно-семейный центр "Манеж" приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами
04 марта 2026 14:19
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта
04 марта 2026 14:15
Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна"
04 марта 2026 13:49
"Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году
Общество

На базе ННГУ будут готовить волонтеров для работы на Международном фестивале молодежи-2026

04 марта 2026 11:00 Общество
На базе ННГУ будут готовить волонтеров для работы на Международном фестивале молодежи-2026

Фото: министерство молодёжной политики Нижегородской области

Подведены итоги всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтёров Международного фестиваля молодёжи (МФМ‑2026), который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Это крупнейшее международное молодёжное событие года, которое проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

В Екатеринбурге встретятся 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира. Помогать в проведении фестиваля, взаимодействовать с участниками и гостями будет волонтёрский корпус из 2 000 человек. На площадке МФМ‑2026 волонтёры будут задействованы по 17 функциональным направлениям.

В подготовке добровольцев будут участвовать 28 центров в 23 регионах, где добровольцы будут знакомиться с общей теорией подготовки, а также со спецификой функциональных направлений. Одним из таких центров стал Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

«Для нас статус центра подготовки волонтёров МФМ‑2026 — это история про преемственность. Мы не понаслышке знаем, как важен каждый доброволец на таком масштабном мероприятии. В 2018 году наш университет уже готовил волонтёров для Чемпионата мира по футболу – более 2 000 человек помогали на самом стадионе, в аэропорту, на вокзалах и улицах города. Позже ННГУ координировал отбор и обучение волонтеров для Всероссийского фестиваля молодежи-2024, причем не только для Нижегородской, но и для Пензенской области и Мордовии. Для этого была собрана команда из 38 сертифицированных тренеров и рекрутеров. Уверен, что благодаря этому опыту подготовленные в Нижнем Новгороде волонтеры достойно себя проявят на фестивале в Екатеринбурге», — отметил заместитель министра молодёжной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Желающим стать волонтёром необходимо до 31 марта подать заявку на платформе «Добро.РФ»: https://dobro.ru/event/11434992.

Также продолжается регистрация на Международный фестиваль молодежи в качестве участника. В этом году в программе - не только лекции и дискуссии, но и практические мастер‑классы, позволяющие получить полезный опыт.

Отдельным ярким событием станет «Выставка достижений России», демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры и регионов страны. Регистрация для участников доступна до 30 апреля на сайте: wyffest.com.

Для привлечения внимания к МФМ-2026 проводятся презентации, в том числе в Международном клубе дружбы, чтобы как можно больше представителей молодёжи региона получили возможность стать участниками фестиваля.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных