На базе ННГУ будут готовить волонтеров для работы на Международном фестивале молодежи-2026 Общество

Фото: министерство молодёжной политики Нижегородской области

Подведены итоги всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтёров Международного фестиваля молодёжи (МФМ‑2026), который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Это крупнейшее международное молодёжное событие года, которое проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

В Екатеринбурге встретятся 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира. Помогать в проведении фестиваля, взаимодействовать с участниками и гостями будет волонтёрский корпус из 2 000 человек. На площадке МФМ‑2026 волонтёры будут задействованы по 17 функциональным направлениям.

В подготовке добровольцев будут участвовать 28 центров в 23 регионах, где добровольцы будут знакомиться с общей теорией подготовки, а также со спецификой функциональных направлений. Одним из таких центров стал Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

«Для нас статус центра подготовки волонтёров МФМ‑2026 — это история про преемственность. Мы не понаслышке знаем, как важен каждый доброволец на таком масштабном мероприятии. В 2018 году наш университет уже готовил волонтёров для Чемпионата мира по футболу – более 2 000 человек помогали на самом стадионе, в аэропорту, на вокзалах и улицах города. Позже ННГУ координировал отбор и обучение волонтеров для Всероссийского фестиваля молодежи-2024, причем не только для Нижегородской, но и для Пензенской области и Мордовии. Для этого была собрана команда из 38 сертифицированных тренеров и рекрутеров. Уверен, что благодаря этому опыту подготовленные в Нижнем Новгороде волонтеры достойно себя проявят на фестивале в Екатеринбурге», — отметил заместитель министра молодёжной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Желающим стать волонтёром необходимо до 31 марта подать заявку на платформе «Добро.РФ»: https://dobro.ru/event/11434992.

Также продолжается регистрация на Международный фестиваль молодежи в качестве участника. В этом году в программе - не только лекции и дискуссии, но и практические мастер‑классы, позволяющие получить полезный опыт.

Отдельным ярким событием станет «Выставка достижений России», демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры и регионов страны. Регистрация для участников доступна до 30 апреля на сайте: wyffest.com.

Для привлечения внимания к МФМ-2026 проводятся презентации, в том числе в Международном клубе дружбы, чтобы как можно больше представителей молодёжи региона получили возможность стать участниками фестиваля.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».