Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше Общество

Фото: Александр Воложанин

Врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской областной детской больницы сможет выйти на пенсию на восемь лет раньше. Его интересы в суде отстоял региональный Профсоюз работников здравоохранения.

Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в телеграм-канале, с самого начала врачу отказали в досрочной пенсии из-за ошибки в трудовой книжке. Там не была указана работа в группе реанимации и интенсивной терапии, где один год идет за полтора.

В профсоюзе помогли составить иск и сопровождали дело на двух судебных заседаниях. В итоге суд признал, что врач действительно имеет право на досрочную пенсию.

Теперь медик начнет получать выплаты на восемь лет раньше, чем планировалось. По подсчетам, это принесет ему свыше 2 млн рублей.

