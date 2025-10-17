Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше

Фото:
Врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской областной детской больницы сможет выйти на пенсию на восемь лет раньше. Его интересы в суде отстоял региональный Профсоюз работников здравоохранения.
Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в телеграм-канале, с самого начала врачу отказали в досрочной пенсии из-за ошибки в трудовой книжке. Там не была указана работа в группе реанимации и интенсивной терапии, где один год идет за полтора.
В профсоюзе помогли составить иск и сопровождали дело на двух судебных заседаниях. В итоге суд признал, что врач действительно имеет право на досрочную пенсию.
Теперь медик начнет получать выплаты на восемь лет раньше, чем планировалось. По подсчетам, это принесет ему свыше 2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская медсестра черед суд добилась выхода на пенсию на 13 лет раньше.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+