Нижегородские врачи присоединились к всероссийской акции "Ничего лишнего" Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

4 марта 2026 года в России стартовала масштабная акция «Ничего лишнего», приуроченная к Всемирному дню борьбы с ожирением. Инициатива направлена на привлечение внимания общества к проблемам избыточного веса и оздоровление населения. К ней активно присоединились нижегородские врачи-эндокринологи, наблюдающие как взрослых пациентов, так и детей.

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, Всемирная организация здравоохранения характеризует избыточный вес как неинфекционную пандемию современности. В рамках реализации задач программы «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медики стремятся сформировать у пациентов ответственное отношение к рациону питания. Это основа поддержания как здорового веса, так и здорового образа жизни в целом.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода ключевыми мероприятиями акции «Ничего лишнего» стали выезды врачей в школы и детские сады. Они были организованы совместно детской городской поликлиникой №19 и кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета. Специалисты организовали занятия «Школы для детей с ожирением и избыточной массой тела». Акцент в таких встречах – на живом, открытом диалоге с самыми юными слушателями.

Одна из бесед с врачами-эндокринологами прошла в детском саду №46. Медики на простых примерах объяснили детям, почему важно «дружить» с овощами, а не с чипсами, и как активные игры помогают оставаться здоровыми.

«Акция является важной инициативой, направленной на повышение глобальной осведомленности о масштабах и последствиях избыточного веса. А для врачей-эндокринологов Всемирный день борьбы с ожирением – это повод говорить с пациентами и их родителями честно и открыто. Мы должны сделать так, чтобы осведомленность людей была не просто для галочки, а действительно помогла им осознать проблему. Именно поэтому мы делаем упор на живое общение и интерактивные мероприятия в школах и детских садах», – отметила главный врач детской поликлиники №19 Ольга Бурова.

По словам руководителя медучреждения, очень важно формировать правильные пищевые привычки у детей с самого юного возраста, ведь здоровый образ жизни закладывается именно за школьной партой и дома.

«Мы ежедневно сталкиваемся с последствиями несбалансированного питания и гиподинамии у детей. Важно донести, что лишний вес – это не конституция и не наследственность, которую нельзя изменить, а управляемое состояние, даже на работу гормонов мы можем влиять своими привычками. Наша цель – не просто констатировать проблему, а научить семьи управлять своим здоровьем, чтобы дети росли не только сытыми, но и здоровыми. Ожирение – это вызов, но мы можем победить его сообща», – дополнила Ольга Бурова.

Эффективность системного подхода к работе с весом пациентов подтверждается статистическими данными лечебного учреждения. Так, с 1 июля 2025 года на базе поликлиники проведено уже около 1900 «школ здоровья», посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями. Из них почти 1400 занятий были направлены на коррекцию избыточной массы тела. Только за два месяца 2026 года медиками организовано уже более 900 профилактических мероприятий, из которых свыше 720 – по вопросам профилактики ожирения.

Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».