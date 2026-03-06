Фото:
Нижегородская область вошла в топ-5 по выбору наиболее романтических подарков. В феврале трафик на сайты, где можно заказать карту звёздного неба вырос почти в 5 раз по сравнению с январём. К такому выводу пришли эксперты МегаФона в результате исследования обезличенных данных.
По интересу к подобным сайтам Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России. Также в числе регионов-романтиков — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская и Свердловская области.
Помимо звезд с неба, нижегородские мужчины присматривают для своих любимых сертификаты на полёты в аэротрубе, спа-программы, творческие мастер-классы и дегустации.
Наиболее активно нижегородцы стали искать романтические подарки к 8 Марта во второй половине февраля. Начиная с 20-х чисел, трафик на тематические сайты на 50% превышал среднедневные показатели. Наряду с мечтами о звёздном небе и романтических полётах, нижегородцы активно выбирают подарки на популярных маркетплейсах. Трафик на такие ресурсы в феврале вырос на 26% по сравнению с началом года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+