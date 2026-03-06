Зима вернется в Нижний Новгород в праздничные выходные марта

Фото:
В праздничные выходные в Нижнем Новгороде ожидается возвращение зимней погоды. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс Погода".
В субботу, 7 марта, в городе будет холодно и снежно. Синоптики прогнозируют юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Утром температура воздуха составит около -4 градусов, днем повысится до -1 градуса. К вечеру потеплеет до +1, однако в ночные часы столбики термометров вновь уйдут в минус.
В воскресенье, 8 марта, мороз усилится. Ожидается снежная погода и северо-западный с переходом на северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
В утренние часы температура достигнет -8 градусов, днем будет около -6. К вечеру похолодает до -10, а ночью — до -15 градусов.
По прогнозу, небольшой снег будет идти в течение обоих выходных дней.
Ранее синоптики предупредили нижегородцев о риске сильного половодья.
