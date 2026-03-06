Три человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде

Крыша нежилого здания обрушилась на Станционной улице в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел вечером 6 марта.
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении МЧС, в результате пострадали три человека.
"Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ведомстве.
При этом очевидцы сообщают об одном пострадавшем. В сети появилось фото с места. Однако официальных данных нет.
