Три человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде Происшествия

Крыша нежилого здания обрушилась на Станционной улице в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел вечером 6 марта.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении МЧС, в результате пострадали три человека.

"Дальнейшая информация уточняется", - добавили в ведомстве.

При этом очевидцы сообщают об одном пострадавшем. В сети появилось фото с места. Однако официальных данных нет.