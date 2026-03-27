Комплекс по производству БПЛА построят в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется строительство комплекса по производству беспилотных летательных аппаратов.
Согласно приказу, опубликованному на сайте регионального минграда, проект планировки территории должны подготовить до 9 апреля 2027 года.
Комплекс включает в себя одноэтажное административное здание, склад, три производственных и одно бытовое здания.
Разработкой документации займется ООО "Русская Победа Военторг" за счет собственных средств.
Документом также утверждено задание на подготовку проекта и перечень необходимых инженерных изысканий.
Ранее сообщалось, что станции метро на площадях Сенная и Свободы планируют достроить к августу 2027 года.
