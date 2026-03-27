Общество

Комплекс по производству БПЛА построят в Сормове

27 марта 2026 13:10 Общество
Комплекс по производству БПЛА построят в Сормове

Фото: минград Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется строительство комплекса по производству беспилотных летательных аппаратов.

Согласно приказу, опубликованному на сайте регионального минграда, проект планировки территории должны подготовить до 9 апреля 2027 года. 

Комплекс включает в себя одноэтажное административное здание, склад, три производственных и одно бытовое здания.

Разработкой документации займется ООО "Русская Победа Военторг" за счет собственных средств.

Документом также утверждено задание на подготовку проекта и перечень необходимых инженерных изысканий. 

Ранее сообщалось, что станции метро на площадях Сенная и Свободы планируют достроить к августу 2027 года.

БПЛА Минград Строительство
