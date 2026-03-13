Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
13 марта 2026 13:01 Происшествия
Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест

В Нижнем Новгороде задержаны первый заместитель гендиректора госпредприятия "Нижегородская областная фармация" Анна Фаянс и заместитель руководителя по закупкам Виктор Охотников.

Как пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, речь идёт о действиях, совершённых группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

Московский районный суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля включительно.

Напомним, НОФ объединяет около 250 аптечных организаций по Нижегородской области. Предприятие обеспечивает медучреждения, подведомственные региональному минздраву, лекарствами и медицинскими изделиями.

Ранее сообщалось. что директора Дома народного единства в Нижнем Новгороде арестовали по делу о взятке.

Теги:
Арест НОФ Превышение полномочий
