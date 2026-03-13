Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест

В Нижнем Новгороде задержаны первый заместитель гендиректора госпредприятия "Нижегородская областная фармация" Анна Фаянс и заместитель руководителя по закупкам Виктор Охотников.
Как пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, речь идёт о действиях, совершённых группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.
Московский районный суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля включительно.
Напомним, НОФ объединяет около 250 аптечных организаций по Нижегородской области. Предприятие обеспечивает медучреждения, подведомственные региональному минздраву, лекарствами и медицинскими изделиями.
Ранее сообщалось. что директора Дома народного единства в Нижнем Новгороде арестовали по делу о взятке.
