Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест

В Нижнем Новгороде задержаны первый заместитель гендиректора госпредприятия "Нижегородская областная фармация" Анна Фаянс и заместитель руководителя по закупкам Виктор Охотников.

Как пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, речь идёт о действиях, совершённых группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

Московский районный суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля включительно.

Напомним, НОФ объединяет около 250 аптечных организаций по Нижегородской области. Предприятие обеспечивает медучреждения, подведомственные региональному минздраву, лекарствами и медицинскими изделиями.

