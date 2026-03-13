Имущество на 54 млн рублей изъяли у нижегородского экс-судьи Сапеги

Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Происшествия

13 марта 2026 15:05 Происшествия
13 марта Ворошиловский районный суд Волгограда постановил обратить в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги. Об этом сообщил в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Материалы в отношении Сапеги 9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска. Это было сделано по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Как следует из материалов дела, во время исполнения полномочий судьи Сапега нарушал установленные антикоррупционные запреты и ограничения. По данным истца, он получал не предусмотренные законом доходы и направлял их на покупку дорогостоящих автомобилей и объектов недвижимости в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае.

Чтобы скрыть реальный уровень достатка, который не соответствовал официальному доходу судьи, имущество оформлялось на родственников. На них были зарегистрированы доля в земельном участке, жилые и нежилые помещения в указанных регионах, а также автомобили. Общая стоимость активов превышает 54 млн рублей.

Истец требовал обратить в доход государства пять объектов недвижимости и три автомобиля "BMW X5", оформленные на родственников Сапеги.

Суд установил, что регистрация имущества на третьих лиц использовалась для обхода требований о декларировании этих активов и доходов от их использования, а также для сокрытия источников происхождения средств.

В итоге суд полностью удовлетворил иск первого заместителя Генерального прокурора России. Решение подлежит немедленному исполнению, однако пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 12 февраля Сапега был отправлен в отставку вместе с судьей Виктором Фоминым, а 27 февраля в отставку ушел председатель суда Вячеслав Поправко. 

Ранее Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства имущество экс-судьи Виктора Фомина на сумму 166 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

