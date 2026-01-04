Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 35 тысяч человек пришли покататься на коньках в "Швейцарию", "Дубки", парк имени 1 Мая и Автозаводский парк в новогодние каникулы. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

В целом городские парки посетили более 100 тысяч нижегородцев и туристов. Напомним, что в этом году праздничные выходные продлятся до 11 января включительно.

Посмотреть график работы катков можно тут.

