Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках

Около 35 тысяч человек пришли покататься на коньках в "Швейцарию", "Дубки", парк имени 1 Мая и Автозаводский парк в новогодние каникулы. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.
В целом городские парки посетили более 100 тысяч нижегородцев и туристов. Напомним, что в этом году праздничные выходные продлятся до 11 января включительно.
