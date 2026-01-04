Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
Общество

Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках

04 января 2026 15:53 Общество
Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 35 тысяч человек пришли покататься на коньках в "Швейцарию", "Дубки", парк имени 1 Мая и Автозаводский парк в новогодние каникулы. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

В целом городские парки посетили более 100 тысяч нижегородцев и туристов. Напомним, что в этом году праздничные выходные продлятся до 11 января включительно. 

Посмотреть график работы катков можно тут

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, куда сходить и что посмотреть в каникулы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
зима Каток
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
