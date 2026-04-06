Троллейбусы №10 изменили маршрут в Нижнем Новгороде из-за подтопления Общество

Утром 6 апреля в столице Приволжья скорректировали движение троллейбусов №10. Причиной стало подтопление на улице Мурашкинской.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, в настоящее время транспорт следует только до остановки "Тоннель Московского вокзала".

О сроках возвращения троллейбусов к прежней схеме движения будет сообщено дополнительно.

Ранее выяснилось, что с 13 апреля изменится автобусный маршрут №401 "Дзержинск - Нижний Новгород".

