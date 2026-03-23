Обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта на заседании комитета Законодательного собрания по социальным вопросам парламентарии обсудили информацию о том, как в 2025 году в Нижегородской области выполнялись обязательства по обеспечению граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). В заседании приняли участие представители профильных министерств и Социального фонда России по Нижегородской области. Спикер регионального парламента подчеркнул, что эта тема находится на особом контроле депутатов.

Как сообщила управляющий отделения Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина, с каждым годом финансирование данного направления увеличивается. В 2025 году Нижегородскому отделению СФР выделено около 1,9 миллиарда рублей.

Заметно изменились и предпочтения самих граждан. Всё больше людей выбирают электронный сертификат – это быстрый способ самостоятельно купить необходимое изделие, не дожидаясь госзакупки. В 2025 году такой возможностью воспользовались почти 11,5 тысячи граждан, то есть почти каждый третий нижегородец с инвалидностью. Общая сумма оформленных электронных сертификатов превысила 1,4 миллиарда рублей, что составило 74% от всех выделенных на эти цели средств.

«Мы видим, что электронный сертификат действительно работает и становится для людей привычным и удобным инструментом. Раньше многим приходилось подолгу ждать своей очереди или тратить личные сбережения. Сейчас ситуация меняется: человек сам решает, где и когда купить необходимое изделие. И что особенно важно – теперь это можно сделать ещё быстрее. С марта срок принятия решения по электронному сертификату сократился до двух дней. Для граждан с инвалидностью каждый день на пути к получению необходимого средства реабилитации имеет значение», – отметила председатель комитета ЗСНО по соцвопросам Наталья Смотракова.

Особое внимание на комитете уделили новым правилам, которые делают систему более гибкой и удобной. Например, с прошлого года гражданам с инвалидностью предоставлено право подать заявление на получение нового изделия за 60 дней до окончания срока службы текущего. Это особенно важно для тех, кому нужны сложные протезы, на изготовление которых требуется время. Также была исключена практика так называемого «медицинского туризма»: теперь обеспечивать человека будет то отделение фонда, где он зарегистрирован постоянно.

Отдельно обсудили помощь участникам специальной военной операции. Для них электронный сертификат на ТСР формируется автоматически без личного заявления на основании данных, полученных от силовых ведомств. В прошлом году на обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации направлено 262 миллиона рублей. Если средств сертификата не хватает на дорогостоящий протез, боец имеет возможность получить доплату к электронному сертификату от государственного фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, участники СВО получили право на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах Социального фонда. В прошлом году такой возможностью воспользовались 326 бойцов.

Социальный фонд не только обеспечивает новыми изделиями, но и осуществляет бесплатный ремонт выданных изделий на основании заключения медико-технической экспертизы. При необходимости экспертиза может быть проведена с выездом на дом. Ремонт также можно оплатить электронным сертификатом, что ускоряет процесс.

На заседании также обсудили вопрос об обеспечении людей с нарушением слуха услугами по тифлосурдопереводу. Например, люди с нарушением слуха могут бесплатно использовать услуги сурдоперевода (до 84 часов в год) и тифлосурдоперевода (до 240 часов). В прошлом году такую поддержку получили более 370 человек.

Также Соцфонд обеспечивает слабовидящих нижегородцев собаками-поводырями, оплачивает гражданину и его сопровождающему расходы на дорогу в центр обучения под Москвой, где готовят таких собак, и обратно. Собака-поводырь передается инвалиду в безвозмездное пользование, продать и подарить ее нельзя. Владельцы таких собак ежегодно получают компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание, с 1 февраля 2026 года ее размер составляет почти 40 тысяч рублей с учетом индексации.

Кроме того, с конца прошлого года вступили в силу изменения федерального законодательства, в части оплаты корма для собак-поводырей с использованием электронного сертификата, размер выплаты в рамках электронного сертификата определяется Правительством РФ. Проект соответствующего постановления Правительства РФ сейчас проходит общественное обсуждение.

Комитет по социальным вопросам Заксобрания также прорабатывает тему поддержки инвалидов по зрению, получивших в пользование собак-поводырей.

«Обеспечение техническими средствами реабилитации – это вопрос качества жизни, мобильности и независимости человека. Важно, что у людей сегодня есть выбор: получить изделие по госзакупке или быстро приобрести его самостоятельно по электронному сертификату. Мы видим, что механизмы постоянно совершенствуются: сокращаются сроки, убираются бюрократические барьеры, внедряется беззаявительный порядок для защитников Отечества. Для нас принципиально важно, чтобы каждый, кому положена такая помощь, получал её своевременно и без проволочек», – подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.