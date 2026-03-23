Спорт

Нижегородское "Торпедо" начало плей-офф КХЛ с победы над "Северсталью"

23 марта 2026 21:48 Спорт
Нижегородское Торпедо начало плей-офф КХЛ с победы над Северсталью

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" с победы стартовало в розыгрыше Кубка Гагарина. В первом матче серии команда на выезде обыграла "Северсталь" со счетом 4:1.

Напомним, серия началась в Череповце, поскольку по итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место и получила преимущество своей площадки. "Торпедо" завершило регулярку шестым.

Команды активно вошли в игру и с первых минут стали создавать опасные моменты у ворот друг друга. Однако открыть счет удалось только на девятой минуте второго периода.

Нижегородцы разыграли красивую комбинацию: Сергей Гончарук ушел от защитника и отдал передачу из-за ворот Максиму Летунову, который переправил шайбу Владиславу Фирстову. Точный бросок Фирстова завершил атаку — 0:1.

Вторую шайбу "Торпедо" забросил Никита Шавин. К середине встречи он уже имел несколько возможностей отличиться и сумел реализовать один из моментов — 0:2. Ассистентом в этом эпизоде выступил Антон Силаев.

В начале третьего периода Егор Виноградов увеличил преимущество гостей. Он обыграл защитника "Северстали" и отправил шайбу в ворота Александра Самойлова. Силаева заработал второй балл в матче, также результативную передачу записал на свой счет Михаил Науменков.

За три минуты до финальной сирены хозяева лишили Дениса Костина шанса оформить "сухарь" и забили свою первую шайбу в серии. Однако развить успех не смогли.

Точку в матче поставил Андрей Белевич. За 23 секунды до окончания встречи он поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 1:4.

"Серия только начинается, все самое интересное впереди. Сегодня победили, надо уже готовиться к следующему матчу", — подчеркнул главный тренер Алексей Исаков.

Следующая встреча (0+) пройдет 25 марта в Череповце. После этого серия продолжится в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" потерпел поражение в первом матче плей-офф.

