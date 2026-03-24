XI Всероссийский шахматный фестиваль "Кубок Минина и Пожарского-2026" проходит в Нижнем Новгороде Спорт

23 марта в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия XI Всероссийского шахматного фестиваля «Кубок Минина и Пожарского – 2026». Фестиваль проходит на главной спортивной арене города - стадионе на Стрелке - с 20 по 30 марта. За это время свои навыки игры в шахматы продемонстрируют более 1 000 человек из 35 регионов России.

В церемонии открытия Всероссийского шахматного фестиваля приняли участие юные спортсмены, взрослые шахматисты, а также почетные гости. Организаторы фестиваля - министерство спорта Нижегородской области, Федерация шахмат Нижегородской области при поддержке Федерации шахмат России и АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».

«Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского» в Нижнем Новгороде приобрел совершенно новый масштаб и размах в Год единства народов России. Сегодня здесь находится «шахматная столица» России. Спасибо министерству спорта и Федерации шахмат Нижегородской области за великолепную организацию! Это настоящий праздник, где все желающие могут сразиться за шахматной доской, поболеть за своих, научиться новому. В этой атмосфере понимаешь, что шахматы – великая игра и один из главных видов спорта в 21 веке. Он воспитывает характер, учит думать, анализировать, выстраивать победную стратегию. Уверен, что нижегородский шахматный фестиваль станет ярким событием для всех его участников. От души желаю каждому повысить уровень своего мастерства и всегда помнить, что даже проигрыш – это шаг к будущему успеху», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В программе фестиваля - этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет, открытый турнир для всех желающих, этап Кубка Федерации шахмат Нижегородской области (ФШНО) по блицу, этап Кубка Президента ФШНО по быстрым шахматам, турнир по шахматам Фишера, семейный турнир и Кубок Президента ФШНО (блиц-марафон).

«Кубок Минина и Пожарского» – традиционный фестиваль, который уже много лет принимает Нижний Новгород. В течение этих десяти дней участников ждет не только насыщенная спортивная программа, но и культурная часть для гостей из других регионов. Мы стремимся сделать это мероприятие настоящим праздником, который подарит яркие эмоции как спортсменам, так и болельщикам. Желаю всем участникам интересных партий, блестящих комбинаций и заслуженных побед за шахматной доской», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

География фестиваля обширна. Каждый год все больше и больше спортсменов присоединяется к турниру, выполняя одну из главных задач государственной программы «Спорт России» по популяризации массового спорта.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Госпрограмма «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.