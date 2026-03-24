В НИУ Президентской академии прошла встреча студентов с региональным министром спорта Дмитрием Кабайло Спорт

В НИУ Президентской академии открыли цикл встреч в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог». Первым гостем проекта стал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Встречи проводятся по инициативе директора НИУ Екатерины Лебедевой. Ранее студенты Нижегородского института управления становились участниками Дней открытых дверей в правительстве. Новый проект значительно расширил возможности для диалога с представителями власти.

«Мы специально выбираем гостей, которые будут интересны ребятам. Такие встречи — хорошая возможность для профориентации и поиска ответов на вопросы о будущем трудоустройстве. Они помогут узнать больше о потенциальном работодателе, понять, какие компетенции и личные качества в приоритете, а также будут полезны для налаживания личных контактов», — подчеркнула директор НИУ Екатерина Лебедева.

Студенты активно задавали интересующие вопросы: о преддипломной практике, необходимых компетенциях для работы в министерстве и многие другие. Дмитрий Кабайло пригласил всех, кто готов написать дипломную работу о спорте, и отметил, что готов поддержать тех, у кого есть интересные идеи.

На вопрос о том, нужно ли быть мастером спорта для успешной карьеры, министр ответил, что гораздо важнее – управленческие качества и опыт работы.

«Также, не стоит забывать, что "служение" — не высокопарное слово, а необходимая реальность. Работа в правительстве непростая и требует большой самоотдачи. Кто-то не выдерживает нагрузки и уровня ответственности, но тот, кто принимает для себя служение народу, относится к этому с пониманием», — сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Также с министром спорта студенты обсудили: внедрение «Карты болельщика» и ее вклад в безопасность и удобство для зрителей футбольных матчей; меры, которые министерство предпринимает для увеличения доли граждан, занимающихся спортом; строительство спортивных площадок на открытом воздухе.

«Я сама не первый год являюсь куратором основных групп программы «ГосСтарт» и мне очень приятно видеть совместный проект с моим институтом. Несмотря на то, что в Академии только один факультет напрямую связан с государственной муниципальной службой, все остальные тоже обучают управленческим компетенциям. Я считаю, что ребятам такие встречи будут очень полезны», — поделилась впечатлениями студентка НИУ Алиса Дубкова.