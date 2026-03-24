Велодорожку вдоль Молодежного проспекта сделают в 2026 году Спорт

Фото: 635878

Велодорожку вдоль Молодежного проспекта планируют обустроить в 2026 году, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на департамента градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода.

Новый участок станет продолжением уже существующей велодорожки на проспекте Октября. Его длина составит 1,5 км.

Сейчас МБУ "Нижегородгражданпроект" занимается подготовкой проектно-сметной документации для строительства.

Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" намерены обновить общественные пространства в Ленинском и Сормовском районах. Там также предусмотрено создание велодорожек.

Напомним, прошлой осенью новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина. В 2024 году замкнутую 17-километровую велосеть построили в Автозаводском районе.