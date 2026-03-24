"Торпедо-Горький" потерпел второе поражение в серии с "Магниткой" Спорт

24 марта прошла вторая встреча 1/8 финала плей-офф ВХЛ. "Торпедо-Горький" вновь не смогло справиться с "Магниткой", уступив со счетом 3:6.



По ходу встречи нижегородцы были вынуждены отыгрываться, однако хозяева льда каждый раз сохраняли преимущество и в итоге довели матч до уверенной победы.



Первый период завершился результативной ничьей — 2:2. На гол Михаила Грасса гости ответили точными бросками Артема Мисникова и Николая Майорова, однако перед перерывом Кирилл Жуков восстановил равенство.

Во втором игровом отрезке "Магнитка" вновь вышла вперед. Подопечные Дмитрия Космачева сократили отставание благодаря шайбе Егора Никитина, и к перерыву счет стал 4:3.

В третьем периоде хозяева закрепили преимущество — 6:3.

Действующие обладатели Кубка Чемпиона России проиграли оба стартовых матча серии. Счет противостояния стал 2:0 в пользу магнитогорской команды.

Следующие встречи (0+) серии пройдут в Нижнем Новгороде 27 и 29 марта.

