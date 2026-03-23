Футболисты "Пари НН" вошли в окончательный состав молодежной сборной России

Два игрока "Пари Нижний Новгород" получили вызов в молодежную сборную России и включены в окончательный список команды на мартовский учебно-тренировочный сбор в Турции.
Всего в итоговый состав вошли 23 футболиста. Среди них представители нижегородского клуба Андрей Ивлев и Артём Сидоренко.
Подготовка пройдет под руководством главного тренера Ивана Шабарова с 23 по 31 марта. На первом этапе команда соберется в подмосковном Новогорске, после чего вечером 23 марта отправится в Анталью.
В рамках сбора запланированы два товарищеских матча. Соперниками российской молодежной команды станут сборные Узбекистана и Иордании. Игры состоятся 27 и 30 марта.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" проиграл "Краснодару" со счетом 5:0.
