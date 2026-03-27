Участники программы "Герои. Нижегородская область" посетили Автозаводский ПНИ Общество

Участники образовательной программы «Герои. Нижегородская область» посетили Автозаводский психоневрологический интернат, где ознакомились с принципами работы социально-медицинского учреждения, а также организовали мастер-классы для подопечных.

«Особенность третьего модуля программы, который стартовал недавно, – смещение фокуса на практические аспекты регионального и муниципального управления. Важный с этой точки зрения этап обучения – погружение в проблематику социальной сферы. Для участников поездка в психоневрологический интернат – это возможность изучить внутренние процессы учреждения и своими глазами увидеть, как живут подопечные ПНИ, какая помощь им требуется. Наша задача – подготовить не просто высококлассных управленцев, а руководителей, для которых человекоцентричность и глубинное понимание социальных проблем станут основой работы на благо региона», – отметил и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

Встречу на тему «Социальная политика региона: вызовы и приоритеты» с участниками программы провел министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

«У нас получилась содержательная, живая и открытая встреча в формате диалога. За два часа общения обсудили ряд вопросов по нескольким направлениям социальной помощи в регионе. С участниками проекта «Герои. Нижегородская область» разобрали индивидуальные ситуации — уже взяли их на контроль, а также услышали системные предложения, которые требуют дополнительной проработки с привлечением других органов власти. Видим большую заинтересованность в развитии социальной сферы и решении проблем ветеранского сообщества. Договорились вместе продумать и разработать меры поддержки, которые будут актуальны для тех, кто возвращается из зоны СВО», — рассказал Игорь Седых.

Участники встречи побывали на территории Автозаводского ПНИ и прогулялись вместе с жителями интерната, а также организовали для них мастер-классы по гончарному делу, росписи футболок, садоводству и кулинарии.

Директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова и директор ГБУ «Автозаводский ПНИ» Андрей Пануров рассказали гостям учреждения о социальной политике в отношении людей с ментальными особенностями.

«Система психоневрологических и детских домов-интернатов в России долгие годы оставалась закрытой. Взрослые и дети, которые там живут, раньше находились в полной социальной изоляции. Однако в Нижегородской области ситуация трансформируется благодаря качественным изменениям в социальной политике региона: например, совместно со специалистами «Службы защиты прав» с 2021 года было трудоустроено примерно 300 проживающих в ПНИ. В учреждениях открываются мастерские, появляются новые общественные и волонтерские организации. И мы верим, что участники программы «Герои. Нижегородская область» смогут внести значительный вклад в дальнейшую трансформацию этой системы», — поделилась Екатерина Кантинова.

Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», методолог по управлению проектами в социальной сфере Светлана Кашина презентовала участникам программы «Герои. Нижегородская область» инструменты управления качеством и эффективностью в социальной сфере.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал третий образовательный модуль программы.