  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Участники программы "Герои. Нижегородская область" посетили Автозаводский ПНИ

26 марта 2026 14:00 Общество
Участники программы Герои. Нижегородская область посетили Автозаводский ПНИ

Фото: пресс-служба КУПНО

Участники образовательной программы «Герои. Нижегородская область» посетили Автозаводский психоневрологический интернат, где ознакомились с принципами работы социально-медицинского учреждения, а также организовали мастер-классы для подопечных.

«Особенность третьего модуля программы, который стартовал недавно, – смещение фокуса на практические аспекты регионального и муниципального управления. Важный с этой точки зрения этап обучения – погружение в проблематику социальной сферы. Для участников поездка в психоневрологический интернат – это возможность изучить внутренние процессы учреждения и своими глазами увидеть, как живут подопечные ПНИ, какая помощь им требуется. Наша задача – подготовить не просто высококлассных управленцев, а руководителей, для которых человекоцентричность и глубинное понимание социальных проблем станут основой работы на благо региона», – отметил и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.

Встречу на тему «Социальная политика региона: вызовы и приоритеты» с участниками программы провел министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

«У нас получилась содержательная, живая и открытая встреча в формате диалога. За два часа общения обсудили ряд вопросов по нескольким направлениям социальной помощи в регионе. С участниками проекта «Герои. Нижегородская область» разобрали индивидуальные ситуации — уже взяли их на контроль, а также услышали системные предложения, которые требуют дополнительной проработки с привлечением других органов власти. Видим большую заинтересованность в развитии социальной сферы и решении проблем ветеранского сообщества. Договорились вместе продумать и разработать меры поддержки, которые будут актуальны для тех, кто возвращается из зоны СВО», — рассказал Игорь Седых.

Участники встречи побывали на территории Автозаводского ПНИ и прогулялись вместе с жителями интерната, а также организовали для них мастер-классы по гончарному делу, росписи футболок, садоводству и кулинарии.

Директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова и директор ГБУ «Автозаводский ПНИ» Андрей Пануров рассказали гостям учреждения о социальной политике в отношении людей с ментальными особенностями.

«Система психоневрологических и детских домов-интернатов в России долгие годы оставалась закрытой. Взрослые и дети, которые там живут, раньше находились в полной социальной изоляции. Однако в Нижегородской области ситуация трансформируется благодаря качественным изменениям в социальной политике региона: например, совместно со специалистами «Службы защиты прав» с 2021 года было трудоустроено примерно 300 проживающих в ПНИ. В учреждениях открываются мастерские, появляются новые общественные и волонтерские организации. И мы верим, что участники программы «Герои. Нижегородская область» смогут внести значительный вклад в дальнейшую трансформацию этой системы», — поделилась Екатерина Кантинова.

Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», методолог по управлению проектами в социальной сфере Светлана Кашина презентовала участникам программы «Герои. Нижегородская область» инструменты управления качеством и эффективностью в социальной сфере.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал третий образовательный модуль программы.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных