Каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде станет "умным" до конца 2025 года Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде станет "умным" до конца 2025 года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С докладом о работе по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Нижегородской агломерации в 2025 году выступил начальник отдела дорожного движения Центра развития транспортных систем Александр Белоусов. Он напомнил, что внедрение проходит поэтапно и сейчас агломерация стремится выйти на первый уровень, который предполагает наличие центров управления дорожным движением, мониторинга общественного транспорта и единой платформы управления. Все эти элементы уже созданы.

Ключевым компонентом ИТС является система светофорного управления. По словам Белоусова, в состав "умного" светофора входят детекторы транспорта, камеры обзора и контроллеры, позволяющие дистанционно управлять объектом. В настоящее время в Нижегородской агломерации дооснащено 75 светофоров, еще 39 планируется модернизировать в 2025 году. Из них 12 уже введены в эксплуатацию.

"До конца 2025 года мы планируем довести количество таких светофоров до 102. Это около 20% от общего числа в городе", — подчеркнул Белоусов.

Еще одним важным элементом ИТС является метеомониторинг. В городе уже работает автоматическая станция на метромосту, оснащенная различными датчиками, в том числе температуры дорожного покрытия и оптической видимости, которые позволяют отслеживать толщину снежного покрова, наличие льда и другие погодные параметры. Также объект оборудован видеокамерами, с помощью которых можно в режиме реального времени наблюдать за дорожной обстановкой на мосту.

Всего планируется установить 11 таких станций, две из них — в ближайшее время.

Также в городе уже установлен 21 детектор транспортного потока на участках между светофорами. Они собирают данные о скорости и интенсивности движения, которые будут использоваться для координации работы светофоров и создания точной транспортной модели.

Александр Белоусов отметил, что на следующий год сокращается финансирование проекта - с 270 млн до 79 млн рублей. Это скорректировало планы по дооснащению светофоров на следующий год. Проектно-сметная документация разработана на 57 объектов, но провести работы получится только на 18. Они установлены в основном на Сормовском шоссе.

"Если будет финансирование, мы готовы дооснастить и другие", — добавил Белоусов.

Ранее сообщалось, что дополнительные камеры фотовидеофиксации установили на Окском съезде.